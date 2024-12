Read this article in English .

Pero, los conservadores republicanos, primero, y luego Musk y el ex ejecutivo de la industria farmacéutica Vivek Ramaswamy , han generado un movimiento en contra de la legislación acodada entre los líderes republicanos y demócratas. Musk y Ramaswamy codirigen el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una comisión independiente de Trump dirigida a impulsar recortes en el gasto gubernamental.

Musk llegó a proponer no aprobar ninguna legislación hasta el 20 de enero, cuando Trump asumirá la presidencia, lo que significaría cerrar parcialmente el gobierno federal durante todo un mes.

Trump, sin embargo, abogó por aprobar una medida que se limite a extender el presupuesto vigente, aunque también hizo referencia a elevar ahora el techo de la deuda pública federal , con lo que evidentemente preferiría no tener que lidiar en 2025.

“Aumentar el techo de la deuda no es una buena idea, pero preferiríamos que ocurra durante la administración de Biden. Si los demócratas no cooperan en el tema del techo de la deuda ahora, ¿qué hace pensar a alguien que lo harían en junio durante nuestra administración? Tengamos este debate ahora. Y deberíamos aprobar un proyecto de ley de gasto simplificado que no le dé a Chuck Schumer y a los demócratas todo lo que quieren”, indicaron Trump y el vicepresidente electo, el senador JD Vance, en una declaración publicada en la red social del presidente electo, Truth Social.