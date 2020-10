El secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, se distanció este lunes de la exhortación que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que los ciudadanos no le tengan miedo al COVID-19 y recordó que el líder republicano recibió un tratamiento “privilegiado” y diferente al que recibe un paciente típicamente.

Para el psiquiatra de profesión, las expresiones del presidente a su salida del centro médico militar Walter Reed tras convalecer por el virus podrían enviar un mensaje equivocado para aquellas personas vulnerables ante la enfermedad que ha dejado sobre 210,000 muertos en suelo estadounidense, según el conteo que realiza la Universidad de Johns Hopkins.

Asimismo, González Feliciano recordó que el presidente alcanzó una recuperación relativamente corta gracias a unos tratamientos que no están disponibles a la mayoría de la población.

“Es un mensaje que pueda dar la impresión de bajar la guardia, pero en este momento claro que hay que tenerle miedo (al COVID-19), especialmente la población de más riesgo y recordando que el presidente tiene una situación privilegiada, donde recibió un tratamiento diferente", estableció el funcionario en una entrevista radial (WKAQ - 580 AM). “Él tiene muchos más accesos que el resto de la población en general", añadió.

Tras ser dado de alta, Trump sostuvo a través de su cuenta de Twitter que se sentía muy bien y que no había que tenerle miedo a la enfermeda.

“Me siento muy bien. No le tengan miedo al COVID. No dejen que domine sus vidas”, escribió.

Inmediatamente, diversos políticos y científicos criticaron las expresiones de Trump, pues se producen en momentos en los que el mundo todavía no cuenta con una vacuna para controlar la propagación del virus.

González Feliciano recordó que durante el pasado mes de septiembre en la isla se registraron decenas de muertes por COVID-19, por lo que exhortó a los ciudadanos a continuar usando la mascarilla y guardando distanciamiento social.

“Sí hay que tenerle miedo (al COVID-19) porque la gente sigue muriendo en Puerto Rico. Obviamente, en septiembre fue bien difícil para Puerto Rico en el rango de siete muertes por día", advirtió.

Ante este panorama, el secretario de Salud dijo que si Puerto Rico mantiene el ritmo de septiembre por los próximos tres meses, el año terminaría con entre 1,300 a 1,400 fallecimientos por coronavirus. De acuerdo con los datos del Departamento de Salud, la isla suma hoy 696 muertes, de las cuales 519 fueron catalogadas como confirmadas y 177 como probables.

“Puedo tener respeto y deferencia a las posturas del presidente, como siempre lo he tenido para cualquier dignatario, pero sí en el contexto de que él tuvo a una gran cantidad de recursos que la población en general no tiene. Sería irresponsable decir que no le tengan miedo", acotó.