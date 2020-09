Puerto Rico no está sola cuando de fraudes al programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) se trata. Hay múltiples jurisdicciones de Estados Unidos donde también se han reportado casos de fraude que suman miles de millones de dólares que quedaron en las manos equivocadas.

Mientras el Departamento de Justicia de Puerto Rico estima en 100,000 los casos de posible fraude contra el programa en la isla, las autoridades estatales y federales han comenzado a someter acusaciones en diversas ciudades de Estados Unidos, mientras investigan esquemas que suman millones de dólares que han sido cobrados de forma ilegal por personas que no tenían derecho a este beneficio para personas que perdieron el empleo en medio de la pandemia por el COVID-19.

Hace un mes un Gran Jurado federal acusó en la ciudad de Pittsburgh a 33 personas, incluyendo a personas que están en prisión, así como a sus cómplices. Según la fiscalía federal del Distrito Oeste del estado de Pensilvania, los reos que solicitaron el PUA en esa ciudad estaban en ocho prisiones estatales de condados distintos. Los esquemas, combinados, ascendían a $100 millones.

Sin embargo, el jefe de la fiscalía federal en ese distrito, Scott Brady, indicó que estos casos de Pittsburgh, sometidos en 16 acusaciones distintas, representan solamente “la punta del témpano de hielo”, por lo que las pesquisas apenas comienzan.

Mientras, cerca de allí, la fiscalía federal en la ciudad de Filadelfia anunció en julio pasado que evitaron que $44 millones fueran desembolsados en solicitudes fraudulentas al PUA.

Según ha informado el Departamento de Justicia federal, también ha procesado casos por fraude al PUA en Boston y Texas.

Sin embargo, al igual que en Puerto Rico, las radicaciones de cargos por fraude al PUA apenas comienzan.

En el estado de Colorado lograron detener el desembolso de casi $1,000 millones en fondos del PUA con solicitudes fraudulentas. Desde finales de agosto, varias medidas implementadas en ese estado lograron frenar al menos 50,000 solicitudes falsas. Al momento, las autoridades estatales y federales intentan recuperar $40 millones en fondos de asistencia que sí fueron enviados a personas en Colorado bajo esquemas de fraude.

Mientras, en Hawai se reportó en junio pasado que las solicitudes fraudulentas al PUA alcanzaban los $92 millones, con unas 6,000 personas cuya identidad supuestamente fue robada. De ese total de fondos, las autoridades lograron evitar que $76 millones fueran desembolsados, mientras que $15 millones sí fueron a parar a los bolsillos de personas sin el derecho a recibir el PUA.

Por otro lado, en agosto se informó en Arizona que investigan más de un millón de solicitudes por posible fraude al PUA

Entretanto, residentes del estado de Illinois reportaron este mes haber recibido por correo cheques del PUA desde distintos estados, como Pensilvania, sin haberlos solicitado.

Precisamente, el principal modo de operar identificado en distintas jurisdicciones es el robo de identidad, razón por la cual algunas personas han recibido cheques no solicitados.

Eso fue lo que le pasó al gobernador de Arkansas, Asa Hutshinson, y varios miembros de su gabinete.

Según informes periodísticos, el gobernador recibió en su casa una carta indicando que su solicitud había sido aprobada.

“Si usted ha sido aprobado para una de esas solicitudes y se rasca la cabeza y dice ‘Bueno, yo nunca pedí una’, es una buena indicación de que alguien está tratando de usar su identidad para propósitos fraudulentos”, dijo Hutchinson.

El mes pasado, 27,000 solicitudes al PUA y otros 10,000 reclamos por desempleo estaban aguantados en Arkansas por preocupaciones de fraude.

Pero la jurisdicción que más atención está teniendo por estos días sobre este tema es California.

Informes recientes apuntan a preocupaciones de fraude al registrarse un repentino incremento de un 29% en las solicitudes al PUA para un total de siete millones de reclamaciones para la semana que terminó el 22 de agosto.

Ese total, a su vez, representó un aumento de un 127% en comparación con las dos semanas anteriores, reportó la página especializada en poítica y los asuntos en Washington, Politico.

Según el diario The New York Times (NYT), esa cifra de siete millones es mucho mayor al número de personas que recibe el desempleo en ese estado. Los datos del propio estado sugieren que el número debería estar en menos de dos millones. Expertos en el sistema de desempleo indican que esas discrepancias parecen reflejar conteos múltiples de una misma persona, a medida que los estados se apresuraron a enviar los pagos.

“Nosotros sospechamos que una gran parte del reciente aumento inusual en solicitudes del PUA está relacionado a fraude”, indicó Loree Levy, portavoz del Departamento de Desarrollo del Empleo de California al NYT.

Dijo que actualmente investigan múltiples ataques por robo de identidad ligados a solicitudes del PUA, incluyendo la acusación de 21 confinados en la prisión del condado de San Mateo.

Esquemas de fraude contra el PUA identificados por las autoridades en Puerto Rico

1- Mentir utilizando información falsa para llenar la solicitud

2- Omitir información real al llenar la solicitud. "Hacer la solicitud no es ilegal, porque yo, secretario del Trabajo puedo solicitar, digamos, asistencia del PAN, pero cuando informe el trabajo que tengo, me lo van a negar. El delito está en dar información falsa para que me aprueben la asistencia.

3- Robo de identidad completa (nombre y otros datos personales)

4- Uso del Seguro Social de otra persona

5- Uso de menores para someter solicitudes

6- Solicitudes a nombre de confinados