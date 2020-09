La púa de la corrupción

Las controversias sobre la operación en Puerto Rico del Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) no cesan. Los problemas, inicialmente, se concentraron en el proceso tortuoso e inefectivo para tramitar las solicitudes. Meses después, los problemas de tramitación continúan, pero la situación se complica por la revelación de un esquema fraudulento de proporciones mayores que aqueja al programa.

Según revelan las autoridades concernidas, de los 307,000 solicitantes que han recibido los beneficios del programa, alrededor de cien mil han recibido las ayudas sin tener derecho. Esto es, escandalosamente, una tercera parte del total.

Entre las irregularidades identificadas se encuentran mentir en la solicitud y apropiarse de la identidad de otros. Se informa que sobre 10,000 empleados públicos - cantidad que podría ascender a 15,000 - se han beneficiado de las ayudas, al igual que entre 1,000 a 3,000 menores de edad. Estas cifras ilustran la magnitud del escándalo, pues durante la pandemia los empleados públicos han recibido sus salarios y, en principio, no tienen derecho a tales beneficios. Lo mismo sucede con los menores involucrados, quienes no califican para esta asistencia.

Pero, la situación es más grave. Pues el esquema comprende a un grupo de gestores que complementan solicitudes de manera ilegal a personas que no califican, cobrando una comisión que fluctúa entre 10 a 20%.

Si bien el Estado no puede escapar de la responsabilidad que le compete, pues le corresponde evaluar y filtrar las solicitudes, rechazando aquellas que no califican, como pueblo no podemos evadir nuestra culpa y responsabilidad. Que de cada tres puertorriqueños, uno de ellos o de ellas, esté dispuesto a violentar la ley y participar de una acción fraudulenta, es vergonzoso e inexcusable.

Cuando se suscitan conductas de esta naturaleza con frecuencia se suele justificar al ciudadano que las perpetúa, identificándolo como víctima de las circunstancias de marginación económica a las que la sociedad le condena. También se aduce que tal proceder es una forma de ripostar mediante la cual el pueblo se revela contra la corrupción gubernamental. Estas y otras excusas podrán rebuscarse, pero lo que está mal, mal está, punto.

Los empleados públicos que se han involucrado en este esquema, más que vulnerables, son ciudadanos privilegiados en las circunstancias de incertidumbre económica actual. Mientras sus contrapartes en la empresa privada han dejado de recibir sus salarios y se les ha impedido el desarrollo de las actividades regulares con las que se ganan la vida, a los empleados del sector público se les ha garantizado su sustento ininterrumpidamente. Tampoco hay manera de excusar a los jóvenes, igualmente privilegiados y estudiantes de colegios elites, que se han apropiado de lo que no le corresponde, muchos de ellos asistido por una red de operadores, igualmente conspiradores de esta infamia.

En términos simples, un grupo de ciudadanos “comunes y corrientes” ha puesto en marcha una empresa criminal fundamentada en un patrón sistemático de fraudes e ilegalidades. Es importante estar consciente de esta realidad y lo que implica. La corrupción en Puerto Rico no se circunscribe a un grupo de personas inescrupulosas que se han apoderado de los partidos políticos y que procuran ocupar las posiciones electivas para esquilmar al pueblo. El problema es más extenso y complejo pues, una cantidad significativa de las y los puertorriqueños incurren de manera regular en conductas inmorales e ilegales, construyendo y formando parte de un andamiaje amplio de corrupción que aqueja a la sociedad. Nuestro liderato político inmoral es, entonces, un derivado o producto final del un escenario mayor de corrupción.

La naturaleza dotó a los y las puertorriqueños de un talento inmenso, pero por falta de rigor, disciplina e, incluso de integridad en muchas instancias, no hemos sabido sacar provecho y maximizar ese talento. Hemos renunciado al orgullo de hacer las cosas bien y con excelencia, resignándonos a “arreglárnosla”, convirtiéndonos en participes de los males que nosotros mismos criticamos. No busquemos a quien echar culpas por la púa de la corrupción; la culpa es nuestra.