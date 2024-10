Los residentes del condado Lake en Florida comienza el proceso de recuperación tras pasar un susto por el huracán Milton

El popular establecimiento, a pesar de solo llevar un año en operaciones, se ha convertido en un local de gran aceptación entre la comunidad boricua de la zona. No obstante, tras estar fuera de servicio desde el miércoles a media tarde, anticiparon pérdidas estimadas en sobre $20,000 ante la falta de ventas y mercancía congelada que seguramente tendrán que desechar después de llenar sus refrigeradores con carnes y otros materiales apenas unos días antes.

“Perdí hasta mi trabajo, perdí todo por culpa de María. Por eso estoy aquí en Estados Unidos”, recordó el ingeniero cagueño Rafael Cruz. Destacó, no obstante, que “la realidad es que pensaba que este huracán (Milton) iba a causar estragos, pero no algo así como María, que fue algo demasiado fuerte. Aquí en Florida creo que no han visto algo así como Maria”.