Más de 150 grupos, como organizaciones de derechos civiles, sindicatos, defensores de LGBTQ+ , veteranos y activistas electorales, organizaron más de 1,200 manifestaciones con el lema “¡Manos Fuera!”. Las protestas se realizan en el National Mall en Washington, D. C. , las capitales estatales y otras partes en los 50 estados.

En la protesta de Washington, Paul Osadebe, abogado del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos y delegado sindical, criticó a Trump, Musk y otros miembros de la administración por no valorar el trabajo que hacen los empleados federales al crear “una base de seguridad económica y poder para la gente trabajadora”.

“Los multimillonarios y oligarcas no valoran nada más que las ganancias y el poder, y ciertamente no te valoran a ti ni a tu vida ni a tu comunidad”, expresó. “Y vemos que no les importa a quién tienen que destruir o a quién tienen que herir para obtener lo que quieren”.