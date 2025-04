Donald Trump sigue confiado en que el alto costo de los aranceles beneficiará a los estadounidenses

El anuncio de los aranceles fue la manifestación más reciente y quizás más audaz de la libertad de Trump en su segundo mandato para liderar con sus instintos después de sentir que su primer periodo en el Despacho Oval fue restringido por asesores que no compartían su visión del mundo. Cómo se desarrolle podría ser un juicio definitorio sobre su presidencia.

Preocupantes las primeras críticas

1 / 11 | Amigos millonarios de Trump que perdieron billones en un solo día por los aranceles. El pasado 2 de abril el presidente Donald Trump anunció el "Día de la Liberación". - The Associated Press

No se deja intimidar

Partidarios comienzan a dudar

Hill, quien representa un distrito que incluye Little Rock, Arkansas, dijo que no apoya los aranceles sobre Canadá y México. Comentó que el gobierno debería centrarse en renegociar un acuerdo comercial de Estados Unidos con sus dos vecinos.

“No apoyo los aranceles generales como una cuestión general, y por lo tanto no apoyo esos, y estaré instando a cambios allí porque no creo que terminen recaudando una gran cantidad de ingresos como se ha afirmado”, señaló Hill. “Desearía pensar que lo harían, pero personalmente no creo que lo hagan. Pero sí apoyo la diplomacia comercial”.