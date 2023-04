La policía acusó a un hombre de 19 años de matar a dos adolescentes y herir a otros cuatro en una fiesta el domingo en la madrugada en la costa de Mississippi.

Cameron Everest Brand, de Pass Christian, está acusado de asesinato y asalto agravado, según registros carcelarios. El jefe policial de Bay St. Louis, Toby Schwartz, informó en una nota de prensa que la policía identificó a Brand como el único agresor a través de declaraciones de testigos y víctimas.

Bay St. Louis está a unas 15 millas al este de Gulfport.

El forense del condado Hancock, Jeff Hair, dijo a The Associated Press que dos adolescentes murieron, pero que no podía publicar sus identidades.

Brand fue arrestado en su vivienda en la vecina Pass Christian y llevado a la cárcel, indicó Schwartz. El juez del tribunal de Bay St. Louis, Stephen Maggio, le negó el derecho a fianza. No quedaba claro si Brand tenía un abogado que pudiera hablar por él.

Los seis estudiantes sufrieron heridas de bala y fueron llevados a hospitales locales, algunos por helicóptero. La policía afirmó que un joven de 18 años y uno de 16 murieron de sus heridas en un hospital en Nueva Orleans.

Dos de las víctimas eran estudiantes de la Bay High School en Bay St. Louis. Los otros cuatro eran de la cercana Hancock High School.

El suceso ocurrió en una vivienda en una vía escasamente poblada a poca distancia del Hollywood Casino.