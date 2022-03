La primera persona en recibir un trasplante de corazón de un cerdo murió dos meses después del innovador experimento, anunció el miércoles el hospital de Maryland que realizó la cirugía.

David Bennett, de 57 años, falleció el martes en el Centro Médico de la Universidad de Maryland. Los médicos no dieron una causa exacta de la muerte, solo dijeron que su condición había comenzado a deteriorarse varios días antes.

El hijo de Bennett elogió al hospital por ofrecer el experimento de última hora y dijo que la familia esperaba que ayudara en los esfuerzos adicionales para poner fin a la escasez de órganos.

“Estamos agradecidos por cada momento innovador, cada sueño loco, cada noche de insomnio que se dedicó a este esfuerzo histórico”, dijo David Bennett Jr. en un comunicado emitido por la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland. “Esperamos que esta historia pueda ser el comienzo de la esperanza y no el final”.

Durante décadas, los médicos han buscado utilizar órganos de animales para trasplantes que salven vidas. Bennett era candidato para este nuevo intento solo porque, de lo contrario, se enfrentaba a una muerte segura: no era elegible para un trasplante de corazón humano, estaba postrado en cama y con soporte vital, y no tenía otras opciones.

Después de la operación del 7 de enero, el hijo de Bennett le dijo a The Associated Press que su padre sabía que no había garantía de que funcionara.

Los intentos anteriores de tales trasplantes han fracasado en gran medida porque los cuerpos de los pacientes rechazaron rápidamente el órgano animal. Esta vez, los cirujanos de Maryland utilizaron un corazón de un cerdo editado genéticamente: los científicos habían modificado el animal para eliminar los genes de cerdo que desencadenan el rechazo hiperrápido y agregaron genes humanos para ayudar al cuerpo a aceptar el órgano.