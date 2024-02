Muere soldado de Estados Unidos tras prenderse fuego frente a embajada israelí en Washington como acto de protesta

Un miembro activo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos murió tras prenderse fuego frente a la embajada de Israel en Washington, D.C. , al tiempo que declaraba que “ya no será cómplice del genocidio” .

Bushnell caminó hacia la embajada poco antes de la 1:00 p.m. y comenzó a transmitir en vivo en la plataforma Twitch, indicó a The Associated Press una persona enterada del asunto. Agentes policiales creen que el hombre inició una transmisión, puso su teléfono en el piso y luego se roció acelerante y se prendió fuego. En un momento dado declaró que “ya no será cómplice de genocidio”, dijo la persona. Posteriormente el video fue retirado de la plataforma, pero agencias policiales obtuvieron una copia y la revisaron.