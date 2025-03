La mujer, oriunda de Valledupar, decidió hablar de la angustiosa situación con el fin de obtener ayuda del Gobierno nacional y la Cancillería, pues argumenta que su esposo no tiene un familiar o pariente cercano que vele por su bienestar.

“La comunicación ha sido muy difícil, por aquello del idioma. Lo que he podido saber me lo ha informado la gente con la que él vive, pero él está solo allá. Sus amigos siguen en sus trabajos, nosotros no tenemos familia allá”, relató la mujer en diálogo con este medio.