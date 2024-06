Nueva York planea una ley para limitar algoritmos de las redes para los menores

“ Es una locura que internet no esté regulado para los niños . La última vez que hicimos algo fue literalmente el siglo pasado”, cuenta a EFE el senador estatal demócrata de 38 años que ha impulsado este proyecto, Andrew Gounardes.

La medida no busca erradicar las redes en sí, sino su sistema de algoritmo de recomendación que muestra al usuario sin descanso el contenido que la plataforma cree que desea ver -según su información e historial-. Por ello, los legisladores proponen que se sustituya por un sistema de publicaciones en orden cronológico, como el que existía cuando las redes se lanzaron.

El objetivo final de Gounardes -que contó con el apoyo de los dos partidos- es hacer que los menores pasen menos tiempo pegados al teléfono, pero sin intervenir en lo que pueden ver, ya que no se puede prohibir contenido sin interferir en la primera enmienda de la Constitución , que protege los derechos a la libertad de expresión.

La idea de Gounardes, que tiene dos hijos pequeños, es que el menor de 18 años solo pueda ver el contenido que sigue: “ El que publiquen sus amigos, su familia, la página de fans de Taylor Swift..., pero no un bucle constante de información diseñado para absorberlo en una madriguera cada vez más profunda ”.

“No se trata de autocrontrol”

Para el senador estatal no se trata de tener una mayor fuerza de voluntad: “Son los mismos argumentos que la gente hizo sobre los cigarrillos: ‘Si tuvieras más autocontrol, podrías dejar de fumar’. Eso no es cierto, sabemos que los cigarrillos no son (solo) la nicotina, es una dependencia química que se forma en ti y que te vuelve adicto”.