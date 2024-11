Opositores usan derechos parentales y mensajes anti transgénero en medidas electorales sobre aborto

Las medidas no mencionan las cirugías de afirmación de género, y expertos legales dicen que cambiar las leyes existentes de notificación y consentimiento parental respecto a abortos y cuidados de afirmación de género para menores requeriría una acción judicial. Pero los grupos antiaborto, esperando poner fin a una racha de derrotas en las urnas, han recurrido al tipo de lenguaje que muchos candidatos republicanos a nivel nacional están usando en sus propias campañas mientras buscan movilizar a los votantes cristianos conservadores.

“Si no puedes ganar diciendo la verdad, necesitas un mejor argumento, incluso si eso significa capitalizar en la demonización de niños trans”, afirmó el doctor Alex Dworak, un médico de medicina familiar en Omaha , Nebraska , donde los grupos antiaborto están usando la estrategia.

Vincular las iniciativas de votación sobre derechos al aborto con los derechos parentales y la afirmación de género es una estrategia tomada del repertorio de estrategias usados en Michigan y Ohio , donde los votantes, no obstante, consagraron los derechos al aborto en las constituciones estatales.

Ambos estados aún requieren que los menores obtengan el consentimiento parental para los abortos , y las nuevas enmiendas aún no han impactado la participación parental o las leyes de cuidado de afirmación de género en ninguno de los estados, indicó David Cohen, profesor de derecho en la Universidad Drexel.

La enmienda protege los servicios de salud reproductiva, “incluyendo, pero no limitado a” una lista de servicios como cuidado prenatal, parto, control de natalidad y aborto. No menciona el cuidado de afirmación de género, pero la senadora estatal de Missouri, Mary Elizabeth Coleman, republicana y abogada de la conservadora Sociedad Thomas More, dijo que es posible que eso pueda considerarse servicios de salud reproductiva.