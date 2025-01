Pete Hegseth confirmado como secretario de Defensa de Donald Trump en votación de desempate pese a revuelo por su conducta

Pocas veces un candidato al gabinete se ha enfrentado a preocupaciones tan amplias sobre su experiencia y comportamiento como las de Hegseth, en particular para un papel tan destacado en la cima del ejército estadounidense. Pero el Senado liderado por los republicanos estaba decidido a confirmar a Hegseth, un expresentador de Fox News y veterano de combate que ha prometido traer una “cultura guerrera” al Pentágono , completando así la lista de los principales funcionarios del gabinete de seguridad nacional del presidente Donald Trump.

La semana próxima, los senadores se enfrentarán a otras opciones externas del gabinete de Trump, entre ellas, en particular, Kash Patel, un aliado de Trump que ha publicado una lista de enemigos, como director del FBI; Tulsi Gabbard como directora de la oficina de inteligencia nacional; y Robert F. Kennedy, Jr., el defensor antivacunas del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

McConnell, el ex líder republicano en el Senado, no había declarado su voto, pero señaló su escepticismo en un discurso anterior cuando declaró que confirmaría a los nominados a puestos de seguridad nacional de alto nivel “cuyo historial y experiencia los convertirán en activos inmediatos, no pasivos”. Votó en contra.