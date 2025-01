Pete Hegseth promete fomentar una “cultura guerrera” si es confirmado como secretario de Defensa

Hegseth inicialmente no abordó las acusaciones de agresión sexual, consumo excesivo de alcohol o sus opiniones despectivas sobre las mujeres en combate y las minorías, mientras los senadores determinan si el veterano y presentador de televisión está capacitado para liderar las fuerzas armadas de Estados Unidos. En cambio, se centró en su experiencia de combate en la Guardia Nacional del Ejército.

“Esto no es académico”, declaró, llevando un pañuelo de la bandera estadounidense en su traje. “Esta es mi vida”.

Preguntado directamente sobre la acusación de agresión sexual, Hegseth la desestimó como una “campaña de difamación” y un ataque injusto. Pero no abordó específicamente ninguna de las acusaciones, ni dijo a los senadores que no bebía ni era mujeriego.

Hegseth, de 44 años, proviene de una nueva generación de veteranos de las guerras de Irak y Afganistán, y su experiencia militar es ampliamente vista como algo positivo. Pero también trae un historial de acciones y declaraciones pasadas, incluyendo sobre mujeres, minorías y generales “woke”. Ha prometido no beber alcohol si es confirmado para liderar el Pentágono.

Presionado sobre su oposición a las iniciativas de diversidad en el ejército y la inclusión de mujeres en roles de combate, Hegseth aceptó que el ejército “fue un precursor valiente en la integración racial”. Pero argumentó que las políticas modernas de diversidad e inclusión “dividen” a las tropas actuales y no priorizan la “meritocracia”.

Y tuvo que responder por sus comentarios de que las mujeres no deberían tener roles de com,bate, aunque ha moderado su posición en tiempos recientes.

Muchos senadores aún no se han reunido con Hegseth y la mayoría no tiene acceso a su verificación de antecedentes del FBI, ya que solo los líderes del comité fueron informados sobre sus hallazgos. Reed aseveró que la verificación de antecedentes sobre Hegseth era “insuficiente”. No produjo nueva información más allá de lo que ya está en el dominio público sobre él, según una persona familiarizada con la situación que insistió en el anonimato para discutirlo.