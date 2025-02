¿Qué regula la CFPB?

¿Desde hace cuánto tiempo existe la CFPB?

¿Qué ha hecho el gobierno de Trump con la CFPB?

Russell Vought, el nuevo director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés), le indicó a la CFPB el fin de semana pasado que detuviera sus investigaciones y labores en propuestas de normas. También le ordenó a la agencia suspender las fechas de aplicación de cualquier norma que ya hubiera sido finalizada pero aún no estuviera en vigor, y cerró las oficinas de la CFPB durante una semana.

Vought envió un correo electrónico a los empleados el lunes por la mañana, el cual afirmaba que no debían “realizar ninguna tarea laboral”. Se les indicó que se pusieran en contacto con el abogado principal de la Oficina de Administración y Presupuesto “para obtener una aprobación por escrito” antes de hacer cualquier cosa.

Vought también informó en una publicación en redes sociales que la agencia no haría uso de su próxima ronda de financiamiento proveniente de la Reserva Federal, a la que el Congreso nombró fuente de financiación de la CFPB para evitar los forcejeos políticos entre los legisladores por el proceso de asignaciones de fondos.

¿Qué fue lo que puso a la agencia en la mira del gobierno?

¿Qué normas y regulaciones de la era de Biden están en suspenso?

“El presidente Trump hizo campaña para bajar los precios, y muchas personas votaron por él debido a los precios altos. No obstante, vemos que los republicanos se movilizan para obligarlas a pagar cuotas altas por sobregiro y pagar más por los préstamos a crédito”, declaró Lauren Saunders, subdirectora del National Consumer Law Center, una organización sin fines de lucro en pro de los consumidores y las personas de bajos ingresos. “El público en general piensa que las comisiones por sobregiro son injustas y que las deudas médicas no deberían aparecer en los informes crediticios. Si uno le pregunta a la gente común, estos no son temas partidistas”.