¿Qué no ha hecho Donald Trump aún? Estas son algunas de las áreas donde podría actuar

Ese programa de trabajo se basa en gran medida en sus propuestas de campaña derivadas de la “Agenda 47” , el Proyecto 2025 de la Heritage Foundation, que establece una visión conservadora para el gobierno y la sociedad estadounidenses, e “influencers” de extrema derecha que tienen peso en la Casa Blanca del republicano. No obstante, el presidente y esos grupos mencionaron muchos más temas en la campaña electoral, pero que todavía no intentan llevar a cabo.

Cerrar el Departamento de Educación

La derecha ha tenido en la mira desde hace mucho tiempo al Departamento de Educación, que se convirtió en una agencia del gabinete en 1980, en el mandato del presidente Jimmy Carter. Los asesores de Trump han preparado una orden ejecutiva que impondría límites al departamento, si no es que efectivamente lo cerraría.

No obstante, el momento todavía es incierto mientras la Casa Blanca lidia con la manera de desmantelar una agencia que fue establecida por ley e implica miles de millones de dólares en gastos aprobados por el Congreso, incluidos los fondos del Título I para las escuelas de bajos ingresos y los préstamos para los estudiantes universitarios.

Endurecer las restricciones a las píldoras abortivas y otras acciones

Trump eludió y ocultó el tema del aborto durante su campaña. Se jactó de que sus nominados a la Corte Suprema ayudaron a revocar el precedente establecido por el fallo en el caso de Roe vs. Wade y transfirieron el control de las restricciones al aborto a los gobiernos estatales, pero puntualizó que no firmaría una prohibición nacional. Luego, cambió de rumbo y dijo que prohibiría el aborto en etapas posteriores del embarazo, aunque no especificó a qué tiempo se refería.