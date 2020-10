La hospitalización del presidente Donald Trump plantea serias interrogantes sobre qué pasaría si no puede continuar en la contienda por la reelección, tras contagiarse con el COVID-19.

Si el estado de salud del presidente y candidato por el Partido Republicano se agravara y tuviera que retirarse, a un mes de las elecciones, el rumbo de los acontecimientos luce más incierto y complicado que una sucesión o transferencia de poder de la presidencia, pues ese proceso ya está determinado por la Constitución de Estados Unidos, a través de la Vigesimoquinta Enmienda.

En cambio, en el caso de las elecciones, una de las preguntas que surgen de inmediato es si podrían retrasarse los comicios después del 3 de noviembre, en caso de que Trump solo necesite más tiempo para recuperarse.

Por ley, las elecciones se llevan a cabo después del primer lunes de noviembre, cada cuatro años.

De manera que para un cambio de fecha, le correspondería decidirlo al Congreso, donde la medida necesita el voto de la mayoría de ambos cuerpos legislativos, incluyendo la Cámara, que está controlada por los demócratas.

Más allá de una conflicto de político partidista, ese camino no luce imposible.

Millones de papeletas enviadas

De lo que no se tiene idea cierta es qué pasará si Trump tuviera que salirse de la contienda por completo.

De acuerdo con el diario The New York Times, los 168 miembros del Partido Republicano y la presidenta Ronna McDaniel - quien también anunció esta semana su contagio con el COVID-19 - tendrían que reunirse para escoger un nuevo nominado.

Pero este escenario no luce probable, ya que que millones de papeletas ya han sido enviadas a electores y una enorme cantidad ya ha emitido su elección por correo y en persona, a través del voto adelantado.

“En este momento parece imposible para las partes (Partido Republicano y Demócrata) que salgan con un nuevo nombre para reemplazar a Trump y Biden en la papeleta sin empezar todo el proceso electoral de nuevo”, indicó Richard L. Hasen, un profesor de derecho en la Universidad de California en una pieza publicada en slate.com.

Hansen añade que, en ese sentido, luciría más probable que la elección se lleve a cabo con los nombres que ya están en la papeleta.

El profesor recordó que en Estados Unidos los presidentes se eligen por colegios electorales de cada estado y no por el voto directo de los ciudadanos, Hansen plantea que si se sigue adelante con las elecciones sin Trump le correspondería a las legislaturas de cada estado determinar si le permitirán a sus electores colegiales votar por alguien que no sea ese candidato sustituto, como sería por ejemplo, el vicepresidente Mike Pence.

“Sería una cuestión de qué dice o no dice cada ley estatal en esta eventualidad, y muchas leyes estatales simplemente no dicen nada sobre”, dijo Hansen en otra entrevista, esta vez con el New York Times, al recordar que no hay uniformidad en las leyes estatales sobre este tema.

Por su parte, Michael McConnell, profesor de Derecho de la Universidad de Stanford, dijo al diario San Francisco Chronicle (SFC) que el Partido Republicano podría instar a los miembros del Colegio Electoral a votar por su candidato sustituto.

“Los electores (de los colegios) pueden votar por quién quieran” cuando se reúnan el 14 de diciembre para emitir votos oficiales para el próximo presidente, indicó McConnell al SFC. “Supongo que seguirían lo que sugiera el partido”.

El San Francisco Chronicle destaca que si Pence terminara siendo el candidato, se espera que el Partido Republicano de inmediato nombre a un candidato a vicepresidente o se corren el riesgo de que si le pasara algo, la presidencia recaería en la presidenta de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi.

Nunca un candidato a la presidencia se ha salido de la contienda antes de las eleccions. Según la historia del San Francisco Chronicle, la única persona en descartarse de la papeleta fue el candidato demócrata a vicepresidente Thomas Eagleton, en 1972, cuando surgieron informes de que en el pasado se había sometido a tratamientos de salud mental.

Impacto irreversible

Suponiendo que Trump logre recuperarse, no cabe duda de que el tiempo que tenga que estar fuera sin hacer campaña causará un impacto adverso en sus aspiraciones.

Aunque el director de campaña de Trump, Bill Stepien, ya ha asegurado que el comité continúa adelante con su trabajo, ya se levanta bandera por el dinero que dejarán de recaudar debido a los cambios en la agenda que ha provocado la hospitalización del presidente.

Por un lado, desde que comenzó su candidatura a la presidencia el cuatrienio pasado, Trump ha dependido en gran medida de los eventos presenciales, en los que agrupa a miles de seguidores para encender su base.

Según reportes de prensa, oficiales de la campaña discutían desde el viernes cómo Trump podría aparecer en público de forma segura, al tiempo que aumentan las preocupaciones sobre las pérdidas financieras por no poder viajar a las recaudaciones de fondos.

Uno de los primeros en cancelarse fue un evento que estaba pautado para llevarse a cabo la próxima semana en el Condado de Orange, en Beverly Hills, California, de acuerdo con el diario Los Ángeles Times.

Estará por verse el resultado que tenga la movida anunciada por el comité de campaña de Trump, indicando que “todos los eventos previamente anunciados que involucran” al presidente y su familia “están en el proceso de moverse a eventos virtuales o están siendo pospuestos temporalmente”.

En cambio, su rival demócrata, Joe Biden, ha continuado con su campaña. Aunque retiró los anuncios “negativos” sobre Trump, Biden -quien se arrojó negativo en la prueba- ha seguido adelante con sus eventos en público, aprovechando la ocasión para proyectarse como más cuidadoso que Trump y asegurando que sería mejor atendiendo el asunto del COVID-19.

Los debates

En igual estado de incertidumbre está el tema de los debates. De acuerdo con el New York Times, el viernes todavía se continuaban las negociaciones para el debate entre los candidatos a la vicepresidencia en Salt Lake City, Utah.

Tanto Pence, como la candidata demócrata a vicepresidenta, la senadora Kamala Harris, arrojaron negativo en las pruebas de COVID-19, pero el resultado positivo de Trump provocó que el equipo de Biden-Harris pidiera que los candidatos a la vicepresidencia estén a 13 pies de distancia, en vez de siete.

Según el New York Times, también quieren que se le haga un rastreo de contactos a todo el equipo de Pence.

El equipo de Biden también esperaba que oficialmente se atrase el debate presidencial, pautado para el 15 de octubre en Miami.