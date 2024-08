Reglas de ABC para debate entre Kamala Harris y Donald Trump incluyen apagar micrófonos entre intervenciones

Nueva York - En el debate entre la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump, que se realizará el próximo mes, no habrá público, los micrófonos se apagarán cuando los candidatos no tengan la palabra y no habrá notas escritas, de acuerdo con las reglas que ABC News, la cadena anfitriona, compartió esta semana con los equipos de campaña de ambos candidatos.