Se acaba el periodo de gracia para pagos de préstamos estudiantiles: aquí siete preguntas claves para aclarar dudas

“El final del período de transición significa el comienzo de consecuencias potencialmente duras para los prestatarios de préstamos estudiantiles que no puedan realizar pagos”, dijo Persis Yu , subdirectora ejecutiva del Student Borrower Protection Center , una organización sin fines de lucro enfocada en proteger a las personas que solicitaron préstamos para financiar sus estudios.

Unos 43 millones de estadounidenses tienen deudas por préstamos estudiantiles, las cuales ascienden a 1.5 billones de dólares. Aproximadamente ocho millones de esos prestatarios se habían inscrito en el Plan de Pago para una Educación de Calidad (SAVE, por sus siglas en inglés), el plan de pago con base en ingresos más reciente, el cual extendió la elegibilidad de los prestatarios para poder efectuar pagos mensuales asequibles de préstamos estudiantiles. No obstante, actualmente este plan está en suspenso debido a impugnaciones jurídicas.

Debido a que el período de transición y un programa separado conocido como Fresh Start (Nuevo Comienzo) han concluido, y el plan SAVE está en suspenso, los prestatarios de préstamos estudiantiles que tienen dificultades para afrontar sus pagos mensuales cuentan con menos opciones, agregó Yu, por lo que quienes no han podido afrontar sus pagos mensuales deben sopesar sus opciones para evitar caer en incumplimiento.

1. ¿Cuál fue el período de transición?

“Normalmente, los préstamos entran en incumplimiento si uno se retrasa unos nueve meses en realizar pagos, pero durante este período de gracia, los pagos atrasados no llevaban a las personas a caer en mora y luego a estar sujetas a cobros forzosos. No obstante, si uno no hizo pagos, a la larga continuará atrasándose en el pago de sus préstamos”, explicó Abby Shaforth, directora del Proyecto de Asistencia para Prestatarios de Préstamos Estudiantiles del Centro Nacional de Derecho del Consumidor.