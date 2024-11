¿Se mantendrá la condena a Trump? Un juez decidirá sobre la inmunidad del presidente electo

Trump niega su afirmación, sostiene que no hizo nada malo y ha denunciado el veredicto como un resultado “ amañado, vergonzoso” de una “caza de brujas” motivada políticamente destinada a dañar su campaña.

Los abogados de Trump sostienen que la fiscalía del distrito de Manhattan “contaminó” el caso con evidencia, incluyendo testimonios sobre el primer mandato de Trump como presidente, que no deberían haber sido permitidos.

Los fiscales mantienen que el fallo del tribunal superior no proporciona “ninguna base para alterar el veredicto del jurado”. La condena de Trump, dijeron, involucró actos no oficiales, conducta personal por la cual no es inmune.