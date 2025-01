“Se olvidan de la parte humana”: tiktoker diagnosticada con cáncer cuenta su experiencia al atenderse en Estados Unidos

Testimonio de una creadora de contenido afectada por el sistema

“Desde que me detectaron el cáncer de mama el 27 de noviembre he tenido tres diagnósticos, de los cuales los tres distintos, incluso uno de ellos me decía que no era cáncer, que eran células anómalas”, declaró Calvo, evidenciando la falta de precisión en los diagnósticos médicos que recibió.