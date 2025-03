Los venezolanos detenidos fueron expulsados de Estados Unidos este mes después de que Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y dijera que Estados Unidos estaba siendo invadido por la banda Tren de Aragua. La Ley de Enemigos Extranjeros otorga al presidente poderes en tiempos de guerra y permite que los no ciudadanos sean deportados sin la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración o federal.

Una pregunta clave pendiente sobre el estatus de los deportados es cuándo y cómo podrían ser liberados de la prisión, ya que no están cumpliendo condenas. Ya no aparecen en el localizador de detenidos en línea del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés) y no han comparecido ante un juez en El Salvador.