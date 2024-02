Seis desaparecidos tras caer un helicóptero en California

El aparato partió del aeropuerto de Palm Springs alrededor de las 8:45 p.m. y se dirigía a Boulder City, Nevada, cuando se produjo la caída alrededor de las 10:00 p.m., informó la comisaría del condado de San Bernardino. Agentes de la comisaría dijeron a la televisora que no han podido ubicar a sobrevivientes y que se desconoce la causa del siniestro. Los mensajes de la Associated Press a la comisaría y la Administración Federal de Aviación no recibieron respuesta inmediata.