Los Ángeles — Agentes del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles balearon y le provocaron la muerte a un hombre negro, Dijon Kizzee, en la tarde del lunes, luego que golpeó a uno de los oficiales e intentó huir. En el proceso, Kizzee, supuestamente, dejó caer una bolsa con un arma de fuego en su interior.

Kizzee fue detenido mientras viajaba en una bicicleta por una infracción a las leyes de tránsito.

La muerte de Kizzee a manos de los oficiales se produjó luego del incidente en Kenosha, Wisconsin, en el que un oficial le disparó a Jacob Blake siete veces en la espalda, provocándole parálisis de la cintura hacia abajo. El ataque provocó protestas masivas en la ciudad, al igual que un boicot por parte de equipos de la NBA, WNBA y las Grandes Ligas.

Manifestantes salieron a las calles del sur de Los Ángeles en la noche del lunes, donde cientos de personas marcharon a la estación del Sheriff más cercano al incidente. Algunos gritaron “¡Digan su nombre!” y “¡Sin justicia no hay paz!”.

El teniente Brandon Dean dijo al periódico The Los Angeles Times que investigadores no habían entrevistado a los dos alguaciles involucrados en el incidente. No obstante, Dean explicó que cuando los oficiales intentaron detener a Kizzee, saltó de su biciclete y comenzó a correr. Cuando los agentes finalmente lo interceptaron, Kizzee, supuestamente, golpeó a uno de los alguaciles en el rostro y dejó caer otra bolsa que contenía ropa.

Fue en ese momento que los oficiales notaron la presencia de un arma de fuego entre la ropa y abrieron fuego contra Kizzee.

“(Kizzee) Estaba en posesión de un arma de fuego y agredió a un oficial”, resató Dean.

Aunque el Departamento del Sheriff no había identificado al hombre, su tía y tío, Fletcher Fair y Anthony Johnson, respectivamente, identificaron a Kizzee, de 29 años, como la víctima.

El Departamento del Sheriff añadió que el arma de fuego fue recuperada y que los agentes no resultaron heridos.

La Junta de Supervisión del Condado de Los Ángeles votaría hoy para financiar un programa de cámaras corporales para el departamento policial.