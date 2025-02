Siete muertos y 19 heridos en accidente de ambulancia aérea en Philadelphia

1 / 23 | Tragedia en Philadelphia: avión privado se estrella y provoca incendios en zona residencial. Personal de bomberos intenta extinguir un incendio residencial provocado por un avión privado que se estrelló en la noche del 31 de enero de 2025 en el noreste de Philadelphia. - The Associated Press

“ Lamento el fallecimiento de seis mexicanos en el accidente aéreo en Philadelphia, Estados Unidos. Las autoridades consulares están en contacto permanente con los familiares; he pedido a la Secretaría de Relaciones Exteriores que apoye en todo lo que se requiera. Mi solidaridad con sus seres queridos y amigos”, escribió la mandataria.

“La paciente había recibido atención de Shriners Children’s Philadelphia y estaba siendo transportada de regreso a su país de origen en México en una ambulancia aérea contratada cuando ocurrió el accidente”, manifestó en un comunicado el portavoz de Shriners, Mel Bower . “Por razones de privacidad, no podemos decir más sobre la paciente y su familia en este momento”.

“Cuando ocurre un incidente como este, es impactante y sorprendente”, dijo Gold a The Associated Press. “Todos los aviones están mantenidos, no se escatima en gastos porque sabemos que nuestra misión es crítica”.