Sondeo: los votantes ven a Kamala Harris más favorablemente que durante mes de julio

Washington — Hasta hace poco, Lillian Dunsmuir de Bullhead City, Arizona, “realmente no pensaba” en Kamala Harris y no tenía opinión sobre la vicepresidenta estadounidense. Pero ahora le gusta lo que está viendo.

“Es divertida. Pienso que es muy inteligente. Habla bien”, dijo Dunsmuir, una agente inmobiliaria de 58 años. “Me sentiría segura con ella porque creo que sabe manejarse con líderes extranjeros. Me gusta porque está a favor del derecho a decidir, y yo también”.

Los votantes ven a Harris un poco más favorablemente que en julio, justo después de que el presidente Joe Biden abandonó la contienda, según una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. La candidata presidencial demócrata ahora es vista más positivamente que negativamente. Los índices de favorabilidad del expresidente Donald Trump se mantuvieron estables, aunque la encuesta se realizó antes del aparente intento de asesinato del candidato republicano en su campo de golf en Florida el domingo.