Sospechoso de tiroteo en Universidad Brown fue hallado muerto en Nueva Hampshire
Se cree que la persona también es responsable del asesinato de un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts
19 de diciembre de 2025 - 10:49 PM
Un hombre sospechoso de matar a dos personas y de herir a varias más en la Universidad Brown fue encontrado muerto el jueves en un almacén de Nueva Hampshire, dijo un funcionario policial a The Associated Press.
Los investigadores creen que el hombre es responsable tanto del tiroteo en Brown como del asesinato de un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts que fue tiroteado en su casa de Brookline el lunes, dijo el funcionario. Las autoridades no han confirmado formalmente una conexión entre los dos tiroteos.
El funcionario no podía discutir públicamente los detalles de la investigación en curso y habló con la AP bajo condición de anonimato.
