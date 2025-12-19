Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Sospechoso de tiroteo en Universidad Brown fue hallado muerto en Nueva Hampshire

Se cree que la persona también es responsable del asesinato de un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts

19 de diciembre de 2025 - 10:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El funcionario no podía discutir públicamente los detalles de la investigación en curso y habló con la AP bajo condición de anonimato. (Reba Saldanha)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un hombre sospechoso de matar a dos personas y de herir a varias más en la Universidad Brown fue encontrado muerto el jueves en un almacén de Nueva Hampshire, dijo un funcionario policial a The Associated Press.

RELACIONADAS

Los investigadores creen que el hombre es responsable tanto del tiroteo en Brown como del asesinato de un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts que fue tiroteado en su casa de Brookline el lunes, dijo el funcionario. Las autoridades no han confirmado formalmente una conexión entre los dos tiroteos.

El funcionario no podía discutir públicamente los detalles de la investigación en curso y habló con la AP bajo condición de anonimato.

Un tirador vestido de negro mató al menos a dos personas e hirió a otras ocho en la Universidad Brown el sábado.El ataque se reportó durante los exámenes finales en el campus de la Ivy League, informaron las autoridades, mientras la policía buscaba al sospechoso.Rhode Island tiene algunas de las leyes de armas más estrictas de Estados Unidos.
1 / 17 | Escenas de la búsqueda de tirador que mató a dos en la Universidad Brown. Un tirador vestido de negro mató al menos a dos personas e hirió a otras ocho en la Universidad Brown el sábado. - Charles Krupa
Tags
Breaking NewsNew Hampshire
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 19 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: