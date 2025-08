Soulja boy es arrestado en Los Ángeles durante una parada de tráfico bajo sospecha de ser un convicto con un arma de fuego

El artista de 35 años, cuyo nombre real es DeAndre Cortez Way, era un pasajero durante una parada de tráfico a las 2:35 a.m., dijo la policía, y fue arrestado. Way fue ingresado en la cárcel en la División Wilshire del Departamento de Policía de Los Ángeles poco después de las 6:00 a.m., según la base de datos de reclusos del departamento del sheriff.