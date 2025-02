The Associated Press demandó el viernes a tres funcionarios del gobierno de Donald Trump para exigir acceso a eventos presidenciales , y pidió a un juez federal que detenga el bloqueo que la Casa Blanca ha implementado contra sus periodistas desde hace 10 días.

The Associated Press afirmó que su demanda es contra un intento inconstitucional por parte de la Casa Blanca de controlar el discurso; en este caso, por negarse a cambiar su estilo editorial de “Golfo de México” a “Golfo de Estados Unidos” , como lo hizo Trump el mes pasado con una orden ejecutiva.

“La prensa y todas las personas en Estados Unidos tienen el derecho de elegir sus propias palabras y no ser objeto de represalias por parte del gobierno”, dijo The Associated Press en su demanda, que acusa a la jefa de despacho de la Casa Blanca, Susan Wiles, al jefe de despacho adjunto, Taylor Budowich, y a la secretaria de prensa, Karoline Leavitt .

“ Este ataque contra la independencia editorial de The Associated Press y su capacidad para recopilar e informar noticias ataca el núcleo mismo de la Primera Enmienda ” de la Constitución de Estados Unidos, afirmó la agencia de noticias. “Este tribunal debería remediarlo de inmediato”.

Al impedir que The Associated Press asistiera a eventos de prensa en la Casa Blanca y en Mar-a-Lago, o que volara en el Air Force One en el lugar habitual de la agencia, el equipo de Trump citó directamente la decisión de la AP de no seguir completamente el cambio de nombres decretado por el presidente.