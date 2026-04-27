Tornados en el norte de Texas dejan al menos 2 muertos y destruyen varias casas

Runaway Bay - Una tormenta eléctrica que produjo un tornado dejó al menos dos muertos en el norte de Texas y desplazó al menos a 20 familias, con muchas casas sufriendo daños importantes, dijeron las autoridades el domingo.

Al menos una persona murió y numerosas viviendas resultaron dañadas el sábado por la noche en la localidad de Runaway Bay, informó el juez del condado de Wise, J.D. Clark, que ejerce como jefe ejecutivo del condado. Los equipos de emergencia trabajaron para retirar los escombros y llegar a las casas dañadas y proporcionar atención médica donde fuera necesario, dijo Clark.

“El acceso ha sido difícil debido al bloqueo de las carreteras y a la caída de los servicios públicos, pero los equipos han seguido avanzando para llegar a los necesitados”, dijo Clark.

La tormenta también golpeó Springtown, donde el jefe adjunto de bomberos del condado de Parker, David Pruitt, dijo en un correo electrónico que una segunda persona murió al sur de los límites de la ciudad. Hubo “daños significativos” en la zona, dijo Pruitt.

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“Uno de los retos más importantes es el corte generalizado del suministro eléctrico, que afecta a muchos residentes”, escribió.

Los equipos del Servicio Meteorológico Nacional confirmaron que un tornado EF-2 con vientos máximos de 135 mph (217 kph) tocó tierra en la zona de Runaway Bay. Un tornado EF-1 con vientos máximos de 105 mph (169 kph) fue confirmado en el área de Springtown, dijo el servicio meteorológico.

La supercélula de movimiento lento viajó a través de la zona alrededor de las 10:00 p.m. del sábado, dijo la meteoróloga Patricia Sánchez con la oficina del servicio meteorológico de Fort Worth.

Se desplazó hacia el sureste desde los alrededores de Wichita Falls, cerca de la frontera con Oklahoma, pasando justo al oeste de Fort Worth. Runaway Bay está a unas 45 millas (72 kilómetros) al noroeste de Fort Worth, en el lago Bridgeport. Springtown está a unas 30 millas (48 kilómetros) al noroeste de Fort Worth.

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