Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
21 de octubre de 2026
85°Lluvias aisladas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tras fuga de químico: ordenan encierros y desalojos en ciudad de Ohio

La sustancia podría provocar ardor en los ojos, la nariz, la boca y la piel

21 de octubre de 2026 - 7:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Aunque el departamento no especificó qué empresa se encuentra en dicha dirección, los registros indican que allí opera un fabricante de tubos y tuberías de acero. (Matt Rourke)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Algunos residentes de Ohio han recibido la orden de evacuar debido a la fuga de una sustancia química que puede provocar ardor en los ojos, la nariz, la boca y la piel.

Mientras, a otros residentes se les ha indicado que permanezcan en sus hogares, informó el miércoles el departamento de bomberos de la ciudad.

A las personas que se encuentran en un radio de 1 milla del lugar donde ocurrió la “fuga de materiales peligrosos” se les ordenó desalojar alrededor de las 10:50 p.m. del martes.

Asimismo, se emitió una orden de confinamiento para los residentes de Toledo que se encuentran en un radio de 3 millas más allá de dicha zona.

Una densa niebla y bruma dificultaron la visibilidad en la ciudad, que cuenta con unos 265,000 habitantes. Además, medios de comunicación locales informaron sobre la presencia de un olor similar al plástico.

“La fuga continúa y los equipos siguen monitoreando la situación”, señaló el Departamento de Bomberos y Rescate de Toledo en un comunicado publicado en línea la madrugada del miércoles.

La orden de evacuación se refiere a una ubicación en Progress Avenue, una zona industrial y comercial en el norte de la ciudad. Aunque el departamento no especificó qué empresa se encuentra en dicha dirección, los registros indican que allí opera un fabricante de tubos y tuberías de acero.

Se enviaron correos electrónicos solicitando información tanto a esta empresa como a otra cercana en la misma calle: una compañía de transporte que maneja productos químicos líquidos a granel.

El departamento no identificó la sustancia química en cuestión. Indicó que los síntomas de una sobreexposición incluyen dolor de cabeza, mareos, fatiga, náuseas y vómitos. Asimismo, recomendó a los residentes que consulten a un profesional médico si consideran que están experimentando una reacción a la exposición.

“No es posible distinguir entre la niebla y la sustancia liberada a simple vista, así que, por favor, no se guíen por el aspecto del aire”, advirtió el departamento en el comunicado. “Si se encuentran fuera de las zonas de evacuación o de confinamiento y perciben un olor inusual, permanezcan en el interior, cierren puertas y ventanas, y apaguen los sistemas de ventilación que introducen aire del exterior”.

Algunas escuelas permanecieron cerradas el miércoles, mientras que otras retrasaron su horario de apertura. Se habilitó una escuela primaria para brindar refugio temporal y se dispusieron autobuses para ofrecer albergue a los residentes según fuera necesario.

Tags
OhioBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 21 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: