Tras fuga de químico: ordenan encierros y desalojos en ciudad de Ohio

Algunos residentes de Ohio han recibido la orden de evacuar debido a la fuga de una sustancia química que puede provocar ardor en los ojos, la nariz, la boca y la piel.

Mientras, a otros residentes se les ha indicado que permanezcan en sus hogares, informó el miércoles el departamento de bomberos de la ciudad.

A las personas que se encuentran en un radio de 1 milla del lugar donde ocurrió la “fuga de materiales peligrosos” se les ordenó desalojar alrededor de las 10:50 p.m. del martes.

Asimismo, se emitió una orden de confinamiento para los residentes de Toledo que se encuentran en un radio de 3 millas más allá de dicha zona.

Una densa niebla y bruma dificultaron la visibilidad en la ciudad, que cuenta con unos 265,000 habitantes. Además, medios de comunicación locales informaron sobre la presencia de un olor similar al plástico.

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“La fuga continúa y los equipos siguen monitoreando la situación”, señaló el Departamento de Bomberos y Rescate de Toledo en un comunicado publicado en línea la madrugada del miércoles.

La orden de evacuación se refiere a una ubicación en Progress Avenue, una zona industrial y comercial en el norte de la ciudad. Aunque el departamento no especificó qué empresa se encuentra en dicha dirección, los registros indican que allí opera un fabricante de tubos y tuberías de acero.

Se enviaron correos electrónicos solicitando información tanto a esta empresa como a otra cercana en la misma calle: una compañía de transporte que maneja productos químicos líquidos a granel.

El departamento no identificó la sustancia química en cuestión. Indicó que los síntomas de una sobreexposición incluyen dolor de cabeza, mareos, fatiga, náuseas y vómitos. Asimismo, recomendó a los residentes que consulten a un profesional médico si consideran que están experimentando una reacción a la exposición.

“No es posible distinguir entre la niebla y la sustancia liberada a simple vista, así que, por favor, no se guíen por el aspecto del aire”, advirtió el departamento en el comunicado. “Si se encuentran fuera de las zonas de evacuación o de confinamiento y perciben un olor inusual, permanezcan en el interior, cierren puertas y ventanas, y apaguen los sistemas de ventilación que introducen aire del exterior”.