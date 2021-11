Washington - Al menos tres estudiantes murieron y ocho personas resultaron heridas, incluyendo un maestro, en un tiroteo ocurrido en una escuela superior al norte de Detroit, Michigan, informó la policía estatal.

Las autoridades arrestaron a un joven sospechoso de 15 años a los pocos minutos de llegar a la escuela tras haber sido alertados sobre el ataque. Los agentes confiscaron una pistola semiautomática y varios cargadores que el sospechoso usó durante el tiroteo. No creen que haya más implicados en el suceso.

“Los agentes lo confrontaron, tenía el arma en él, lo detuvieron”, indicó el alguacil del condado de Oakland, Mike McCabe. Además, añadió que el sospechoso no estaba herido cuando fue detenido.

El funcionario indicó que el joven “disparó varias veces... Entre 15 y 20 disparos”.

Aunque las autoridades no dieron a conocer de inmediato los nombres de las víctimas o del sospechoso, McCabe comentó que los tres estudiantes que murieron tenían 14, 16 y 17 años; y que se trataba de un varón y dos féminas.

Mientras, dos de los heridos estaban siendo operados y los otros seis que resultaron lesionados estaban en condición estable, agregó.

Los padres del sospechoso visitaron a su hijo donde está detenido y le aconsejaron que no hablara con los investigadores, como es su derecho, informó McCabe. La policía tiene que pedir permiso a los padres o al tutor de un menor sospechoso para hablar con él.

Rumores de un tiroteo

El alguacil dijo en una conferencia de prensa que no sabía cuáles eran los motivos del agresor para el ataque, pero que los investigadores buscarán en redes sociales cualquier evidencia de un posible motivo.

McCabe añadió que estaba al tanto de las afirmaciones que circulaban en las redes sociales de que había habido amenazas de un tiroteo en la escuela de aproximadamente 1,700 estudiantes antes del ataque del martes, pero advirtió que no se debe creer en esa narrativa hasta que los investigadores puedan indagarla.

Robin Redding, quien tiene un hijo en 12º grado, le comentó a The Associated Press que había rumores de problemas en la escuela.

“Hoy no estaba en la escuela. Acababa de decir: ‘Mamá, no me siento cómodo’. Ninguno de los chicos con los que vamos a la escuela va a ir hoy’”, sostuvo Redding.

“Es devastador”

El suceso se produjo a las 12:55 de la tarde, hora local, en la Oxford High School en Oxford Township, un suburbio al norte de Detroit.

El superintendente de las Escuelas de la Comunidad de Oxford, Tim Throne, dijo que aún no sabía los nombres de las víctimas o si sus familias habían sido contactadas.

“Estoy sorprendido. Es devastador“, dijo conmocionado el funcionario.

La escuela se cerró después del ataque, y algunos niños se refugiaron en aulas cerradas mientras los agentes registraban las instalaciones. Más tarde fueron llevados a una tienda cercana para que los recogieran sus padres.