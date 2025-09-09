Opinión
9 de septiembre de 2025
83°tormenta
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tribunales examinarán expeditamente si Donald Trump tiene el poder de imponer aranceles generales

Los jueces escucharán los argumentos en noviembre, un tiempo récord para los estándares típicos de la judicatura

9 de septiembre de 2025 - 4:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Tribunal Supremo de Estados Unidos concedió el martes una audiencia inusualmente rápida sobre si el presidente Donald Trump tiene el poder de imponer aranceles generales bajo la ley federal. (J. Scott Applewhite)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington— El Tribunal Supremo de Estados Unidos concedió el martes una audiencia inusualmente rápida sobre si el presidente Donald Trump tiene el poder de imponer aranceles generales bajo la ley federal.

Los jueces escucharán los argumentos en noviembre, un tiempo récord para los estándares típicos del tribunal superior del país.

Las pequeñas empresas y los estados que impugnaron los aranceles en la corte también acordaron el calendario acelerado. Dicen que Trump utilizó ilegalmente poderes de emergencia para fijar impuestos a las importaciones de bienes de casi todos los países del mundo, lo que casi lleva a sus negocios a la quiebra.

Dos tribunales inferiores han dictaminado que la mayoría de los aranceles se impusieron ilegalmente, aunque un tribunal de apelaciones de 7-4 los ha mantenido en vigor por ahora.

