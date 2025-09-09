Tribunales examinarán expeditamente si Donald Trump tiene el poder de imponer aranceles generales
Los jueces escucharán los argumentos en noviembre, un tiempo récord para los estándares típicos de la judicatura
9 de septiembre de 2025 - 4:46 PM
Washington— El Tribunal Supremo de Estados Unidos concedió el martes una audiencia inusualmente rápida sobre si el presidente Donald Trump tiene el poder de imponer aranceles generales bajo la ley federal.
Los jueces escucharán los argumentos en noviembre, un tiempo récord para los estándares típicos del tribunal superior del país.
Las pequeñas empresas y los estados que impugnaron los aranceles en la corte también acordaron el calendario acelerado. Dicen que Trump utilizó ilegalmente poderes de emergencia para fijar impuestos a las importaciones de bienes de casi todos los países del mundo, lo que casi lleva a sus negocios a la quiebra.
Dos tribunales inferiores han dictaminado que la mayoría de los aranceles se impusieron ilegalmente, aunque un tribunal de apelaciones de 7-4 los ha mantenido en vigor por ahora.
