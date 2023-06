El expresidente Donald Trump confirmó en la noche de hoy, jueves, que fue acusado con siete cargos relacionados con el mal manejo de documentos clasificados recuperados en su residencia Mar-a-Lago en Florida, lo que desata un proceso federal que es, posiblemente, el más peligroso de las múltiples amenazas legales que acechan al exmandatario.

De momento, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no ha confirmado la información que Trump reveló como parte de una publicación en su red social, Truth Social. The Associated Press indicó que Trump enfrentará siete cargos aunque, de momento, no se han especificado.

Trump se encuentra actualmente en Bedminster, Nueva Jersey. Una persona familiarizada con la situación, que no estaba autorizada a discutirla públicamente, dijo que los abogados de Trump fueron contactados por los fiscales poco antes del anuncio del expresidente en su plataforma social.

Trump añadió que deberá comparecer ante un juez en el Tribunal de Miami el martes por la tarde.

Sería la primera vez que un expresidente enfrentará cargos a nivel federal.

Organizaciones de noticias como el periódico The New York Times y CNN confirmaron la acusación contra Trump mediante fuentes.

Medios estadounidenses reportaron ayer que Justicia federal notificó al expresidente republicano que era investigado por haberse quedado documentos clasificados tras dejar la Casa Blanca.

La carta, que fue dirigida al equipo legal de Trump, supone un nuevo avance en la investigación comandada por el fiscal especial Jack Smith sobre el manejo por parte de Trump de cientos de documentos clasificados que fueron hallados por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en su mansión en Florida.

El portal Politico.com explicó que el Departamento de Justicia instruye a sus fiscales a enviar una carta a quienes tienen probabilidad de ser imputados, dándoles la oportunidad de testificar antes de que se presenten los cargos.

Como parte de la investigación, Smith, que también analiza la posible responsabilidad de Trump en el asalto al Capitolio, ha llamado a testificar a varias figuras cercanas al expresidente en los últimos meses.

Una de estas figuras fue el ex Jefe de Gabinete Mark Meadows, quien rindió su testimonio el pasado martes.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, anunció, el 18 de noviembre, la designación de Smith como fiscal especial para investigar a Trump por el asalto al Capitolio de 2021 y por los documentos clasificados hallados en Mar-a-Lago.

En Estados Unidos, el fiscal general tiene la autoridad de designar a un fiscal especial para casos especialmente controvertidos y en los que se busca preservar la independencia de la investigación, evitando cualquier conflicto de interés.

Como Trump ya ha anunciado su intención de presentarse a las elecciones presidenciales de 2024, en las que Biden optará a la reelección, Garland consideró que era necesaria una figura independiente que investigara al expresidente.

Con información de AP y EFE.