Trump viaja a la convención republicana mientras se investiga el aparente intento de asesinarlo

En una publicación el domingo en su red social, Trump dijo: “En este momento, es más importante que nunca estar unidos, y demostrar nuestro verdadero carácter como estadounidenses, permaneciendo fuertes y decididos, y no permitir que el mal gane” .

“Su esposa me compartió que se abalanzó sobre su familia para protegerlos” , señaló Shapiro. Los dos heridos se encuentran hospitalizados en condición estable.

El FBI investiga el ataque como un posible acto de terrorismo interno

El agresor estaba armado con el fusil tipo AR de su padre y se encontraba encaramado en una azotea cercana cuando algunos asistentes al evento le informaron a la policía local de su presencia, según dos funcionarios policiales que hablaron con The Associated Press a condición de guardar el anonimato para poder declarar sobre una investigación penal en curso.

De momento se desconoce su motivo. Crooks no estaba en el radar del FBI, y se cree que actuó solo. Los investigadores revisaron sus cuentas de redes sociales, pero de momento no encontraron documentos o publicaciones con amenazas, ni comunicaciones que indicaran un motivo ideológico. Su familia coopera con las autoridades. Sus familiares no respondieron a mensajes de la AP para solicitarles comentarios.