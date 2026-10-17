Trump vuelve a criminalizar a inmigrantes en su intento de animar a votantes republicanos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este sábado nuevamente contra los inmigrantes y las ciudades que los protegen.

Trump aseguró a sus seguidores en el estado de Kentucky que los que cruzaron la frontera bajo el gobierno del demócrata de Joe Biden eran “criminales” y personas con problemas mentales, que volverán al país si los republicanos pierden las elecciones de medio término.

En un largo discurso en Kentucky, donde viajó a apoyar sus candidatos republicanos, Trump centró gran parte de su mensaje que, supuestamente, si los demócratas se hacen con el control de las cámara legislativas en elecciones de noviembre significará la llegada de más inmigrantes indocumentados y de un encarecimiento del costo de vida. Como en el pasado, el presidente no citó ninguna fuente que permita llegar a esas conclusiones.

Trump, que volvió a prometer $5,000 a los votantes si los republicanos revalidan su victoria en las elecciones del 3 de noviembre, fue recibido con entusiasmo por sus seguidores.

El mandatario calificó nuevamente de “héroes” a los agentes migratorios que realizan los operativos para detener y expulsar a personas inmigrantes.