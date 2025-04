Un día que nunca olvidará: Bill Clinton regresa a Oklahoma City en el aniversario del mortífero ataque

“Recuerdo como si fuera hace 30 minutos, venir aquí con Hillary a ese servicio conmemorativo y decir: ‘Han perdido demasiado, pero no lo han perdido todo . Ciertamente no han perdido a Estados Unidos, y estaremos con ustedes por tantos mañanas como sea necesario’”, dijo Clinton, recordando su primera visita a Oklahoma City unos días después del atentado, cuando habló en un servicio conmemorativo para las víctimas. “Creo que hemos mantenido ese compromiso”.

“Sabíamos que cuando construimos este lugar algún día llegaríamos a una generación de personas que no habían nacido o que no recordaban la historia”, dijo Watkins. “Creo que ahora, no solo los niños están viniendo cada vez más, sino también los maestros que están enseñando a esos niños”.