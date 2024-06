Un incendio en el sur de Nuevo México obliga a evacuar una localidad de 7,000 habitantes

“ Váyase ya: No intente reunir pertenencias ni proteger su casa. Evacúe de inmediato ”, indicaron en su sitio web y en redes sociales las autoridades de Ruidoso, una localidad de unos 7,000 habitantes , en torno a las 7:00 de la noche.

La compañía eléctrica Public Service Company of New Mexico cortó la luz en parte del pueblo debido al incendio, que abarcaba unas 8.2 millas cuadradas y no estaba contenido, según dijo la División Forestal el lunes por la noche. La agencia dijo que había varias estructuras amenazadas y varias se habían perdido. Se había cerrado un tramo de la autopista 70 al sur del pueblo.