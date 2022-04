Un padre y sus tres hijos puertorriqueños fallecieron en la madrugada del domingo cuando un incendio devoró su residencia en el vecindario de Kensington, en Filadelfia.

Las víctimas fueron identificadas como Alexis Arroyo Ríos y sus hijos Yadriel, Yamalier y Alexangel. Según CBS Philadelphia, los niños tenían 4, 9 y 12 años.

Las autoridades de Filadelfia informaron que los tres niños fueron encontrados muertos tras extinguir el incendio proveniente de los dos pisos de la residencia en la calle Hartville. El cuerpo del padre fue encontrado más adelante.

El comisionado de Bomberos de Filadelfia, Adam Thiel, indicó que los oficiales salieron a la residencia a las 2:01 a.m. y llegaron unos dos minutos después. Sin embargo, la intensidad del incendio no permitió salvar a las víctimas.

Un hombre identificado como Ángel Rivera, vecino y amigo de Arroyo Ríos, comentó a ABC que el hombre le pidió a su esposa que saltara por la ventana para salvarse. La madre de los niños sobrevivió.

“Él (Arroyo Ríos) le dijo (a su esposa) ‘escápate’… Básicamente, como me dijo, ‘salta por la ventana’, y ya sabes, (dijo) ‘voy a buscar a los niños’… Pero esas fueron sus últimas palabras”, expresó Rivera, según el vídeo compartido por The Associated Press.

El fuego fue declarado bajo control poco antes de las 2:30 a.m. del domingo. La causa está bajo investigación, indicó Thiel en conferencia de prensa.

“Filadelfia tiene un problema de fuegos, y necesitamos su ayuda”, urgió el comisionado Thiel a la ciudadanía. En lo que va de año, 21 personas han muerto en incendios en Filadelfia, incluidos los cuatro puertorriqueños.

Cinco días después de la celebración de Año Nuevo, 12 personas murieron en un fuego en un edificio de apartamentos al norte del centro de la ciudad, cerca del Museo de Arte de Filadelfia. Nueve niños fallecieron, en lo que ha sido descrito como el incendio más mortífero en la ciudad en más de un siglo.