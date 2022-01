Los Ángeles - Siete miembros de una familia latina y dos personas más murieron este fin de semana en un choque múltiple causado por una persona que conducía a más de 100 millas por hora en el estado de Nevada.

“Acabaron con todos nuestros hijos, desde el más pequeño hasta el más grande”, dijo Erlinda Zacarías en declaraciones recogidas este lunes por Telemundo Noticias.

De acuerdo con los reportes más recientes de las autoridades, Gary Dean Robinson, de 59 años, es el presunto responsable del choque en cadena que involucró a seis vehículos el sábado pasado en la ciudad de Las Vegas del Norte.

Robinson conducía su auto a más de 100 millas por hora en una zona en la que el límite de velocidad era de 35, cuando presuntamente se pasó un semáforo en rojo y colisionó con varios vehículos. Robinson y su acompañante, que no ha sido identificado, también murieron en el accidente.

Siete de las personas que fallecieron viajaban juntas en una furgoneta. Se trata de Fernando Yeshua Mejía, de 5 años; Adrián Zacarías, de 10; Lluvia Daylenn Zacarías, de 13; Bryan Axel Zacarías, de 15; Gabriel Mejía-Barrera, de 23; David Mejía Barrera, de 25, y José Zacarías Caldera, de 35 años.

“Todos nuestros hijos murieron al instante. No nos dejaron ni uno”, dijo Zacarías, acompañada de su esposo Jesús Mejía, a Telemundo.

La cadena televisiva indicó que hora antes del accidente, Zacarías habló con su hija Lluvia por teléfono. Habían quedado en encontrarse para almorzar. Como no le contestó, la madre empezó a llamar a los teléfonos de sus otros hijos, sin resultados. “Y no llegaron, no llegaron”, dijo la mujer con la voz cortada.

Ya en la noche, Zacarías acudió al lugar del accidente y supo que entre los fallecidos estaban sus cuatro hijos, sus dos hijastros y su hermano. “Eran unos hijos excelentes. Eran todo para mí, y los perdí”, dijo a su vez Mejía.

Aunque la policía no ha confirmado si Robinson estaba ebrio, Mejía dijo: “(Las personas) deberían hacer conciencia y no manejar borrachos ni drogados”.

Una víctima de este accidente permanecía hospitalizada hasta anoche en condición crítica, de acuerdo con las autoridades locales.

Durante este fin de semana se instaló un memorial en el sitio del choque para honrar a las víctimas y la familia Mejía-Zacarías creó una página de GoFundMe para recaudar fondos para los servicios funerarios.