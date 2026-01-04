Opinión
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

320 pasajeros fueron asistidos por el gobierno de Puerto Rico tras cancelación de vuelos debido a operación militar en Venezuela

De estos viajeros, solo 25 pernoctaron en salones de hoteles habilitados provisionalmente

4 de enero de 2026 - 2:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El gobierno anunció que se recibieron 214 llamadas a través del número 1-800-981-7575, una línea telefónica habilitada por la Compañía de Turismo para asistir a los visitantes. (Carlos Giusti/Staff)
Leysa Caro González
Por Leysa Caro González
Periodista de Noticiasleysa.caro@gfrmedia.com

La cancelación de 464 vuelos hacia y desde Puerto Rico, y los eventuales cambios en los itinerarios de viaje de 48,000 pasajeros, fue parte del saldo en la industria turística local de la operación militar del gobierno de Estados Unidos para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

De los 48,000 pasajeros impactados, 320 fueron trasladados por el gobierno desde el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina, a uno de seis salones de hoteles que fueron habilitados como parte de una iniciativa de la administración de Jenniffer González para asistir a los turistas. De estos, solo 25 pasaron la noche en estos espacios provisionales, confirmó este domingo la subsecretaria de la Gobernación, Itza García.

“Por el momento, lo que tenemos es que, fuera de las 25 personas que pernoctaron ayer (sábado), las demás hicieron arreglos por su cuenta para quedarse en distintos hoteles y han podido recalendarizar sus vuelos”, expuso García, quien, de inmediato, no pudo especificar cuántas de esas 25 personas, si alguna, permanece en la isla recibiendo asistencia del gobierno.

Mientras, se recibieron 214 llamadas a través del número 1-800-981-7575, una línea telefónica habilitada por la Compañía de Turismo para asistir a los visitantes. “Los vuelos se reanudaron hoy (domingo) en la madrugada. El primer vuelo que llegó fue de la ciudad de Houston, a las 12:14 a.m. El primer vuelo que salió de Puerto Rico fue a las 3:44 a.m., hacia la ciudad de Miami. Ahora mismo, el aeropuerto está trabajando sin problema alguno”, expuso la funcionaria durante una conferencia de prensa, en La Fortaleza.

“A las 9:30 a.m., tenemos reportado 25,073 pasajeros saliendo de los aeropuertos y llegando, 22,771 pasajeros”, apuntó García.

En horas de esta mañana, desembarcaron cuatro cruceros en la isla: el Grand Princess, el Ritz Carlton Yacht Collection, el Royal Caribbean Brilliance of the Seas y el Norwegian Epic, se informó.

Por su parte, la secretaria de Estado, Rosachely Rivera, indicó que el Departamento de Estado recibió cerca de 200 correos eletrónicos, mayormente relacionados con la cancelación de viajes. “Con relación a lo que tiene que ver con pasaporte, que constantemente es un trabajo que hacemos, no ha llegado ninguno”, indicó la funcionaria. La dirección provista para esos servicios es info@estado.pr.gov.

Se estima que, en Puerto Rico, residen poco más de 5,000 venezolanos.

Por orden del gobierno federal, las aerolíneas comerciales estadounidenses detuvieron sus operaciones el sábado en el Caribe, durante la movilización militar en el país sudamericano, para la que se utilizaron instalaciones y equipo establecido en Puerto Rico.

Solo continuaron sus vuelos las compañías con base fuera de Estados Unidos, como Copa Airlines, Air Canada y Caribbean Airlines. Avianca e Iberia también detuvieron su tráfico aéreo durante el periodo de la restricción.

Puerto Rico jugó un control estratégico en esta misión, y las Fuerzas Armadas continuarán contando con Puerto Rico para lograr su misión de traer seguridad a toda América”, sostuvo la subsecretaria de la Gobernación.

Donald Trump Nicolás Maduro Jenniffer González Venezuela Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín
Leysa Caro González
