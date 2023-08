Luego de casi 10 años desde que se contemplara la idea por primera vez, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) comenzó hoy, oficialmente, la transición al marbete electrónico para los vehículos de motor, anunciaron esta mañana, en conferencia de prensa, la secretaria de la agencia, Eileen Vélez Vega, y el gobernador Pedro Pierluisi.

Aunque el proyecto se había anunciado para principios del verano de 2022, la agencia tuvo que atrasarlo para este año para asegurarse de que se pudieran integrar a todas las dependencias gubernamentales relacionadas con este proceso como el Departamento de Hacienda, la Policía, la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), entre otras.

A continuación, algunos detalles que debes tener en cuenta sobre el proceso para adquirir el marbete:

1. Aunque el registro ya está abierto, será a partir del 1 de septiembre que todo dueño de vehículo podrá realizar la renovación a través de la aplicación del Cesco Digital. La inspección del vehículo continuará siendo obligatoria previo a la renovación del marbete.

2. El sello que se usará como marbete digital es el sello electrónico del peaje de AutoExpreso. Esto significa que muchas personas no tendrán que hacer un nuevo proceso para obtener el sello, mientras que las personas que no tengan un sello, recibirán uno al momento de hacer su renovación. Sin embargo, aunque utilicen el mismo sello, los sistemas de peaje y marbete no están integrados o enlazados. Tanto el proceso de renovación de marbete continuará haciéndose mediante Cesco Digital, y las recargas de AutoExpreso continuarán haciéndose por separado, a través de su propia aplicación. Asimismo, el sello del cristal deberá ser removido cuando completes tu renovación de manera virtual.

3. El proceso de renovación estará disponible de manera digital, pero también se podrá gestionar de manera tradicional. Los diferentes centros autorizados o puntos de ventas (centros de inspección, bancos, colecturías y cooperativas) continuarán disponibles para las personas que así lo deseen.

4. Hay tres fases en el proceso de implementación: la validación o registro de los dispositivos en Cesco Digital comienza desde el 1 de agosto de 2023; la renovación para todo vehículo, excepto arrastres y vehículos pesados, será a partir del 1 de septiembre de 2023 y la renovación para vehículos pesados iniciará el 1 de diciembre de 2023.

5. ¿Cómo hacer el proceso de registro? Hay dos opciones: a través de la aplicación móvil de Cesco Digital, en un teléfono iPhone o Android, y a través del portal de www.cescodigital.pr.gov. Cuando el sistema determine que el vehículo es elegible, el usuario recibirá instrucciones para registrar el marbete digital. El pago de los derechos anuales durante el proceso de renovación también se podrá hacer mediante el Cesco Digital y, en la misma aplicación, las personas podrán determinar el seguro compulsorio al que desean acogerse, en caso de no tener un seguro privado.

¿Tienes más preguntas? El DTOP exhorta a llamar a la línea de asistencia, libre de costo, al 1-833-938-6777, o acceder a https://cescodigital.pr.gov.