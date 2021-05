Esta semana arranca con nuevos cambios a la orden ejecutiva para combatir la propagación del COVID-19 entre los residentes de Puerto Rico, pero ¿cuáles son los cambios principales?

El gobernador Pedro Pierluisi anunció el jueves pasado los ajustes que incluyen el regreso a clases presenciales en las escuelas y que el toque de queda regresará a horario de 12:00 de la medianoche hasta las 5:00 de la mañana.

Las medidas estarán vigentes por dos semanas, hasta el domingo, 23 de mayo de 2021.

A continuación, los detalles principales en la nueva orden ejecutiva:

1. El toque de queda será de 12:00 medianoche a 5:00 a.m., mientras que los establecimientos comerciales, incluyendo a los restaurantes, deberán cesar operaciones a las 11:00 de la noche. “Podrán operar todos los servicios comerciales, industriales, de manufactura, de construcción, de ventas, de salud o médico, funerarios, agrícolas, agropecuarios, deportivos, hípicos, de casinos, cinematográficos, bancarios, financieros, comunitarios, de servicios al consumidor, profesionales, no profesionales, universitarios y postsecundarios, centros de cuido, religiosos, y otros que no estén expresamente prohibidos en esta Orden Ejecutiva”, detalla la nueva directriz.

PUBLICIDAD

2. Las gasolineras están excluidas del cierre de negocios a las 11:00 p.m., pero no podrán vender bebidas alcohólicas luego de esta hora.

3. La ocupación de los comercios y restaurantes continuará en un 30% de su capacidad con el debido distanciamiento social de 6 pies.

4. Mientras, los centros comerciales de formato cerrado deberán limitar su operación a una persona por cada 75 pies cuadrados en los pasillos.

5. Se prohíben las actividades sociales sin que tengan una dispensa otorgada por la secretaria de la Gobernación, a menos que estén expresamente permitidas. Aquellas actividades sociales, tales como bodas, cumpleaños, quinceañeros, “baby showers”, “gender reveals”, graduaciones, “ring ceremonies”, entregas de reconocimientos, actividades corporativas y asambleas serán eximidas de solicitar dispensa.

6. Se permite la apertura de teatros y anfiteatros, pero por ahora se excluyen los coliseos. Estos lugares permitidos podrán operar en el horario establecido de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. con una capacidad máxima de 30% del lugar.

7. Las playas continuarán abiertas, pero la orden ejecutiva prohíbe la aglomeración de personas en las playas, ríos, balnearios, marinas, piscinas y otros cuerpos de agua. Las personas deberán mantener una distancia de no menos de 10 pies entre los bañistas que no pertenezcan a una misma unidad familiar.

8. El servicio de transportación marítima para las islas municipios de Vieques y Culebra continuará operando para residentes y personas que vayan a realizar gestiones de trabajo en las islas municipio. Asimismo, los turistas podrán acudir a las islas a menos que los alcaldes de estos municipios determinen lo contrario.