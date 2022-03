El alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, dijo hoy, miércoles, que está dispuesto a realizar desobediencia civil con el fin de evitar la demolición del antiguo correo postal y enfatizó en su propuesta para que la estructura sea restaurada.

“Tenemos la obligación de defender el patrimonio edificado de Ponce. En enero, me expresé en contra de la demolición del edificio del antiguo correo y hoy, me reitero. Los ponceños no permitiremos que destruyan una estructura histórica que podemos poner a buen uso para la ciudadanía”, sostuvo Irizarry Pabón en un comunicado de prensa.

Respecto a los posibles usos que podrían darle al edificio luego de restaurarlo, el primer ejecutivo de Ponce dijo que tiene varias propuestas.

“Queremos convertir el correo en un espacio de encuentro y diálogo plural desde el que se accionen proyectos que beneficien a todos los ponceños. También, que se convierta en incubadora para que artistas de Ponce cuenten con un lugar para compartir sus proyectos. Queremos que ese espacio le sirva a los ponceños, sin dejar de proteger su valor arquitectónico”, sostuvo.

Irizarry Pabón anticipó que no descarta ninguna acción con el fin de proteger el antiguo correo postal.

“Como dije en enero, estoy dispuesto a recurrir incluso a la desobediencia civil, si fuera necesario, para defender nuestro patrimonio ponceño. Le pedí al Departamento de Servicios Legales y al de Cultura que estén atentos a cualquier información o acción que surja en contra de esa defensa. En este afán contamos con el apoyo de varios grupos de la sociedad civil que también promueven la concienciación y defensa de ese patrimonio edificado”, sostuvo.

El Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) tiene la intención de demoler el edificio Luis A. Ferré Aguayo que por décadas albergó el Tribunal Federal y la antigua estación de correo ubicada en la calle Atocha y que se encuentra en el Registro Nacional de Lugres Históricos.

La estructura construida en 1933 fue afectada por un fuego originado el 24 de febrero de 2018 en una casa abandonada, que inmediatamente consumió la sede del Partido Popular Democrático (PPD) de la Ciudad Señorial y se propagó hasta el antiguo correo donde ocasionó daños significativos en el techo, pero según una evaluación del Registro Nacional constató que la instalación es elegible para mantenerse en el listado de Lugares Históricos.