El Departamento de la Vivienda Federal (HUD, en inglés) ha dejado claro que, al momento, no concederá a la isla una extensión para el uso de los $1,000 millones que destinó para la rehabilitación de los centros urbanos en los municipios bajo el Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR), confirmó el secretario de la Vivienda, William Rodríguez.

Por ende, los 327 proyectos aprobados deben estar listos para el 2025.

“Esa fecha sigue siendo la fecha donde vamos a estar cerrando los proyectos y en el 2026 ya vamos a estar cerrando el grant (subvención). Todas nuestras proyecciones nos han puesto de que estamos en tiempo. Obviamente, corresponde a cada ayuntamiento cumplir con las metas que nos hemos impuesto tanto ellos como nosotros”, dijo el funcionario a El Nuevo Día.

La determinación de HUD contrasta con el avance en estos proyectos cuando, hasta el momento, de los 327 proyectos solo dos han comenzado. Este cuadro mantiene en vilo a los alcaldes porque entienden que el tiempo no será suficiente. Por lo tanto, auguran que habrá proyectos de reconstrucción que se queden a mitad y algunos que ni siquiera empiecen, lo que podría redundar en la devolución de cientos de millones de los fondos federales.

PUBLICIDAD

Hablan los alcaldes

“De verdad que es bien difícil y merece que se haga un esfuerzo en el más alto nivel federal para que permitan flexibilizar las fechas. Definitivamente, es imposible (cumplir con la fecha del 2025). Estamos trabajando bajo una presión de trabajo que no hay duda de que se van a cometer errores o no se podrán hacer cosas”, dijo el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz, quien tiene $18 millones asignados para 16 proyectos.

Contó que, a diario, trabaja en darle seguimiento a cada uno de los proyectos para que avancen, pero aún están en el proceso de conceptualización y diseño.

Ese es el mismo panorama que afronta el alcalde de Culebra, Edilberto Romero, quien tiene un solo proyecto para su pueblo con los $9.1 millones que le asignaron en fondos CDBG-DR City Rehabilitation.

El alcalde explicó que Culebra tiene una carencia increíble de viviendas por lo que decidió hacer un condominio, tipo walk up, con 35 unidades de vivienda de dos y tres cuartos para los culebrenses.

“En Culebra no hay vivienda para los residentes”, contó el alcalde.

Pero reconoció que está “contra el reloj”.

“Esperamos para diciembre tener el diseño del proyecto y en enero o febrero empezar la construcción, pero tenemos que tener un plan B porque si no podemos cumplir, tenemos que devolver el 100% de los fondos y eso sería mortal no solo para Culebra, sino para todos los municipios”, dijo Romero.

Abierta la puerta

Ante las preocupaciones de los alcaldes, el secretario de la Vivienda dijo a El Nuevo Día que, si es necesario pedir extensión a Vivienda federal, “lo haremos, pero ahora no lo estamos viendo como una necesidad porque la mayoría (de los proyectos) están en diseño y por el alcance de los trabajos que conlleva cada uno, pues no vemos en este momento esa necesidad. Sí sabemos que HUD no necesariamente está, en este momento, abierto a esa posibilidad de extensión porque lo hemos dialogado”.

PUBLICIDAD

“Lo más importante es que nosotros le demostremos, particularmente al gobierno federal, ejecución. Una vez esas obras comiencen, estén en diseño y empecemos a demostrar en dónde está cada municipio y las fechas que hemos programado, ahí estaríamos en posición de ver dónde estamos con esas proyecciones y solicitar ese término. La reconstrucción no podemos extenderla”, afirmó Rodríguez.

Según información provista por el Departamento de la Vivienda, del total de proyectos aprobados, 327, hay dos en construcción que son de los municipios de San Juan y de Aibonito. Además, hay 61 proyectos en proceso de diseño.

Los municipios de San Juan, Mayagüez, Ponce, Caguas, Carolina, Bayamón, Cayey, Toa Baja, Arecibo y Cabo Rojo son los 10 con mayor asignación de fondos del programa de Revitalización de la Ciudad.

El alcalde de Hormigueros, Pedro García, contó que tiene cuatro proyectos en su pueblo con los $8.5 millones que se le asignaron para del programa de Revitalización de la Ciudad. Se trata del arreglo del coliseo Wilfredo Toro, el teatro Juanita Arenas, la pista sintética y la escuela Giraldo González que fue cerrada por el gobierno central y será rehabilitada por el municipio como centro de cuido de niños.

“Ninguno ha comenzado. El que está más adelantado, que fue subastado, es el del centro de cuido y esperemos en Dios que lleguen los contratistas porque hay muy pocas compañías y pocas son las que cumplen con los requisitos del gobierno federal y hay que estar cancelando las subastas”, reveló.

Agregó que logró mover un poco sus proyectos porque “pagamos los diseños de fondos municipales y ahí me economicé seis meses. Aún así, ese dateline del 2025 está muy cerca y el problema con eso es que nos dicen ‘Si no has terminado, tienes que devolver el dinero’. Para esa fecha, estamos apretados. Es un proceso muy burocrático, muy difícil”, sostuvo García.

PUBLICIDAD

La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, dijo que “se están dejando llevar” por las compañías que contrató el Departamento de la Vivienda para asistirles. Esas compañías son Tetra Tech, Inc., ICF Incorporated, LLC y Plexos Group, LLC.

“Estamos trabajando al ritmo que nos han establecido, pero para el 2025 no sabemos”, apuntó Nazario.

Millones en compañías

En total las compañías recibieron contratos que totalizaron los $158,830,084.68. El grueso de los contratos tiene vigencia hasta el 2024, según el registro de la Oficina del Contralor.

Dos fuentes dijeron que esas compañías también son un escollo porque se les paga por hora y grandes cantidades. “Si siguen ganando, quién quiere terminar rápido”, indicó uno de los informantes. El promedio sobrepasa los $150 por hora, dijo una fuente.

El secretario de la Vivienda dijo que el 2024 será un año “crítico” para tomar decisiones “porque muchos de los proyectos los tenemos proyectados para terminar durante el año 2024, en su mayoría”.

“Así que situaciones van a pasar y esas situaciones nos van a permitir tomar una determinación de si solicitamos o no solicitamos esa extensión”, puntualizó.

Pero el alcalde de Cayey insistió que las mismas regulaciones federales que exige HUD son cuesta arriba y hacen más difícil cumplir con la fecha del 2025.

“Por ejemplo, la ley federal requiere que cumpla con garantías de notificación a los ciudadanos que se puedan afectar por adquisición de propiedades. Yo compré 10 propiedades en un terreno para un proyecto, y ahora no cualifica porque a esos ciudadanos (a los que le compró propiedades), yo tuve que haberle dado unos derechos que ni ellos lo reclamaron porque fue un proceso de negociación”, explicó Ortiz.

PUBLICIDAD

Bajo ese cuadro es que los alcaldes insisten en que desde ya el Departamento de la Vivienda debe comenzar a gestionar una extensión con su homólogo federal o las consecuencias para Puerto Rico serán la pérdida de fondos.

“Llevamos buen paso, pero aún así el tiempo no me va a dar. Calculo que si todo sale bien estaría terminando a finales del 2026, poniendo que todo salga bien”, dijo el alcalde de Culebra.

“La consecuencia de todo esto puede ser que se queden a mitad o no comenzará alguna obra”, sentenció la alcaldesa de Loíza.