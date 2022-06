El liderato de la Federación y la Asociación de Alcaldes se reunirá mañana, lunes, con los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en un intento por obtener una moratoria de dos años en la eliminación del Fondo de Equiparación o, de lo contrario, decretarán “una huelga o paro” entre los empleados municipales.

El paro consistiría en que las legislaturas municipales aprobarían resoluciones para detener los trabajos en los ayuntamientos con el fin de intentar concienciar a los miembros de la JSF de la necesidad de que se detenga, por el momento, el desangre del Fondo de Equiparación.

“Tanto la asociación como la federación habíamos determinado establecer hacer un paro a nivel de los municipios y -a base de eso- enviamos una carta a la Junta para evitar el paro y la manifestación, y así buscar una solución”, explicó el presidente de la Federación de Alcaldes y alcalde de Camuy, Gabriel Hernández.

En la carta, con fecha del 3 de mayo y dirigida a David Skeel, presidente de la JSF, urgen una reunión para “discutir la situación fiscal precaria de los municipios de Puerto Rico”.

PUBLICIDAD

“Es una reunión de apertura en la cual se discutirán varios temas”, dijo Sylvette Santiago, portavoz de la JSF, al pedírsele una reacción.

Los ejecutivos municipales lograron la reunión para este lunes a la 1:30 p.m.

“Vamos a tratar de proteger a los 30 municipios que se ven afectados con la eliminación del Fondo de Equiparación”, puntualizó Hernández.

El Fondo de Equiparación, un pote de dinero asignado a los ayuntamientos de las remesas que envía el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), es distribuido entre todos los municipios, particularmente aquellos con mayor necesidad económica.

Sin embargo, desde el 2017 se estableció en el plan fiscal certificado que ese pote sería eliminado. Ya ha recibido varios recortes y se mantiene en $88 millones cuando antes sobrepasaba los $350 millones. Su sentencia de muerte está firmada para el 2024.

El gobernador Pedro Pierluisi ha argumentado ante la JSF, sin éxito, que mantenga el Fondo de Equiparación. Los alcaldes, por su parte, sostienen que como parte de su eliminación para el próximo año fiscal, que comienza el próximo 1 de julio, unos 24 ayuntamientos perderían entre un 50% y 70% de sus ingresos, y otros tres dejarían de recibir 70% o más de lo que ingresan hoy.

Entre los municipios más afectados, están Adjuntas, Barranquitas, Comerío, Florida, Las Marías, Maricao, Maunabo, Orocovis, Patillas y Villalba.

Hernández y su homólogo de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz, dijeron, en entrevistas separadas que buscan presentarle a la JSF un plan, que incluye diversas medidas, para allegar dinero a los ayuntamientos y que dilatar la erradicación del Fondo de Equiparación.

PUBLICIDAD

“Establecimos una estrategia en común para que no nos dividan. Estamos convencidos de que si no se toman medidas para una moratoria de la eliminación del Fondo de Equiparación no nos queda de otra que tirarnos a la calle a expresarnos”, explicó Hernández Ortiz, quien también es alcalde de Villalba.

“Tirarnos a la calle en un paro, una huelga de empleados municipales, de servicios municipales. Todas las legislaturas municipales van a aprobar un voto de huelga en contra de las decisiones de la Junta de empecinarse en eliminar el Fondo de Equiparación sin escuchar las alternativas que los alcaldes les han presentado”, abundó.

Hernández Ortiz dijo que el lunes llevarán esas medidas que traerán “fondos a los municipios y mejoras administrativas”.

“Por ejemplo, se está hablando de reestructurar el CRIM. Estamos hablando de que el CRIM va a recibir una reestructuración seria de lo que conlleva la tasación, el mover muchos de los servicios hacia los municipios directamente para que sea más eficiente, trabajar la captación. Eso es un ejemplo. El otro punto que vamos a decirle a la Junta es trabajar los consorcios”, explicó.

“Nosotros ya comenzamos a trabajar consorcios en distintas áreas. Para que un consorcio sea viable, tiene que ser capitalizado al inicio con un fondo especial. Lo tercero es la descentralización de recursos que da el Estado a favor de los municipios. Lo que estamos buscando es que en lugar de se hagan por convenios, se hagan mediante transferencias directas que ya estén legisladas”, agregó.

Los alcaldes aducen que si no se ayuda a los municipios, particularmente a los que reciben más dinero del Fondo de Equiparación, al tener recortes significativos quedarían inoperantes. Eso significa, enfatizaron, que no necesariamente cierra el municipio, sino que no habría dinero para ofrecer servicios, algunos de ellos básicos o muy necesarios, como el recogido de desperdicios sólidos, la seguridad, la apertura de centros de diagnóstico y tratamiento y hasta las amas de llaves.

PUBLICIDAD

“Nosotros les pedimos a ellos que nos escucharan. Lo que no quiero es que nosotros hagamos una manifestación y después digan que los municipios no le presentamos alternativas. Les vamos a presentar alternativas. Si ellos se empecinan en su decisión, pues ya no es entonces una cuestión fiscal sino filosófica y a nosotros no nos va a quedar más remedio que tirarnos a la calle. Lo que estamos pidiendo es una moratoria de dos años”, explicó Hernández Ortiz.