Pese a que el gobernador Pedro Pierluisi respalda la operación del transporte de pasajeros y carga entre la Isla Grande y las islas municipio mediante una alianza público-privada (APP), los alcaldes de Vieques y de Culebra, Juan A. Corcino y Edilberto Romero, respectivamente, se oponen a ese mecanismo.

Ambos alcaldes favorecen la creación de una cooperativa para proveer el servicio, y anticiparon que encaminarán diálogos y reuniones con el fin de revertir el contrato que dio paso a la APP en diciembre pasado a un costo de $750.9 millones. La empresa HMS Ferries Inc. fue la seleccionada para la APP por 23 años.

“Hay que esperar que llegue (la APP), pero entiendo que no va a funcionar porque ahora mismo con HMS, que es la compañía que se escogió, no he visto cambios. Hay muchas cosas en el contrato que nos preocupan, y yo he hablado con ellos y se lo he planteado, la necesidad de enmiendas”, dijo Corcino.

“Por ejemplo, me preocupa que la cantidad de viajes baja de ocho a cuatro. No podemos ir para atrás. Cómo van a identificar los residentes a personas que dan servicios humanitarios. Ahora mismo, el sistema de transporte marítimo colapsó”, afirmó.

Los dos alcaldes coincidieron, en entrevistas separadas, en que el transporte marítimo está en su “peor” momento, aunque está en proceso la transición entre la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) y la empresa HMS Ferries.

“Esa transición, según contrato, está pautada para tres años. (HMS) no va a traer embarcaciones nuevas. Seguimos con el plan. Le vamos a dar continuidad a lo que tenemos en reparación”, sostuvo el director interino de la ATM, Miguel Betancourt.

La ATM alquiló, a un costo de $2.2 millones, dos embarcaciones a la HMS Ferries que deben ser inspeccionadas por la Guardia Costera para luego comenzar a operar.

La ATM solo tiene una embarcación de su propiedad en funciones: Cayo Blanco. Otras naves, como Julia Leigh, Mr. Mason y la barcaza Marilin S., son alquiladas.

Betancourt dijo que la solución al desarticulado transporte marítimo en Vieques y Culebra es la APP “porque el operador nuevo traerá todo su conocimiento, ‘expertise’ y años de experiencia operando ferries en los Estados Unidos para Puerto Rico”.

“Yo estoy con el alcalde de Vieques. No tenemos esperanzas con la APP porque esto lleva décadas. Nosotros los residentes de Culebra no hemos visto la solución ni la luz al final del camino. Hemos sido tan atropellados. La APP están trabajando en Cataño, pero no ha venido a Ceiba que es donde más se necesita”, indicó Romero.

Puntualizó que las naves alquiladas a HMS Ferries son inadecuadas. “Son catamaranes incluso más pequeños que el Julia Leigh que, al ser más pequeños, se suspenden los viajes por el oleaje”, cuestionó.