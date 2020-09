Una auditoría de cumplimiento realizada por la Oficina del Contralor de Puerto Rico sobre las operaciones fiscales del Municipio de Vega Alta reveló siete hallazgos de situaciones que ocurrieron bajo la administración del alcalde Oscar Santiago Martínez contrarias a las leyes y reglamentaciones vigentes.

La auditoría, que recogió el periodo del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018, encontró que Santiago Martínez incurrió en faltas al no obtener la aprobación de la Legislatura Municipal para llevar a cabo varias acciones, incluyendo el arrendamiento de instalaciones municipales y la aprobación de excenciones en el pago de arbitrios de construcción y patentes municipales como parte de siete hallazgos.

El informe detalla deficiencias en la firma de un acuerdo colaborativo con un comerciante en el 2018 que utilizaría la antigua biblioteca municipal para ofrecer clases de mecánica marina a la ciudadanía a cambio de ofrecer mantenimiento al equipo de la Unidad Marítima de la Policía Municipal.

Sin embargo, Santiago Martínez no obtuvo la autorización previa de la Legislatura Municipal para el uso de la biblioteca y de una fábrica adyacente; que no existía una Unidad Marítima de la Policía Municipal en ese momento; que no se formalizó un contrato escrito; no se solicitó un permiso a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe); y no se llevaron a cabo procedimientos para disponer del equipo perteneciente a la Unidad Marítima albergados en la fábrica.

Además, Valdivieso encontró que el ayuntamiento condonó el pago de penalidades y recargos por patentes municipales y arbitrios de construcción, nuevamente, sin contar con la aprobación de la Legislatura Municipal. Específicamente, en el 2019 el director de Finanzas autorizó al recaudador oficial interino a eximir a un contribuyente del pago del 50 por ciento de las penalidades, ascendentes a $28,020.

Acto seguido, Santiago Martínez y la entonces directora de Finanzas formalizaron un acuerdo con otro contribuyente para eximirlo del pago de recargos y penalidades por $73,715 por una deuda de $203,896 en arbitrios de construcción ($132,044) y patentes municipales ($71,852). Aunque el contribuyente realizó los dos pagos acordados, no se siugieron las normas establecidas.

Del mismo modo, el recaudador oficial interino realizó ajustes en las cuentas de los contribuyentes, “lo que resulta conflictivo con sus tareas de efectucar las recaudaciones y los depósitos bancarios”.

Por otro lado, el municipio arrendó un apartamento propiedad del ayuntamiento, por casi 11 meses, a una participante del programa de vivienda Sección 8 sin contar con el aval de la Legislatura.

Mientras, faltas de controles en las operaciones de los almacenes y equipos del Municipio desembocaron en la pérdida de materiales y hasta dos ambulancias. El Municipio tampoco actualizó el reglamento para la administración de personal, contrario a la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos, y no se contrató a un administrador de documentos públicos, posición que estuvo vacante desde el 2016.

Finalmente, el Municipio falló en iniciar un proceso de recobro contra un empleado que hurtó un tractor y lo desmanteló para utilizar las piezas en la reparación de equipo en su propiedad. El Municipio, además, no había recobrado $21,750 correspondientes al informe de auditoría M-18-01 del 5 de julio de 2017.