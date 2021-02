Deficiencias e irregularidades detectadas durante el período en que el ahora subsecretario asociado del Departamento de Educación, Héctor Joaquín Sánchez, dirigió la Secretaría Auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica ponen en duda su capacidad administrativa y su argumento de que su desempeño ha sido “intachable”.

Por un lado, el Departamento de Educación federal le hizo cuatro señalamientos en 2018 a la secretaría por incumplimiento con parámetros que establece el programa federal Perkins IV, que es el que asigna dinero a las escuelas vocacionales.

En ese mismo año, una evaluación de la Oficina de Auditoría Interna (OAI) de Educación sobre la compra, con fondos federales, de unas 3,000 computadoras para estudiantes de escuelas vocacionales reveló la falta de controles en la Secretaría Auxiliar y violación a los reglamentos para velar por el buen uso del dinero.

La “evaluación especial limitada” de la OAI inició con un referido de la Secretaría Auxiliar de Fondos Federales y revisó acciones de julio de 2017 a enero de 2018, período durante el cual el secretario auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica era Sánchez, el actual subsecretario asociado de la agencia.

La auditoría interna fue publicada el 9 de mayo de 2018 y la auditoría federal, que se cimentó en una visita a la isla, produjo su informe final el 15 de marzo de 2018.

Los hallazgos dejan al descubierto deficiencias en las ejecutorias de Sánchez al frente de la Secretaría Auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica, cargo que ocupó de 2017-2019. Sánchez no respondió llamadas de este diario.

Educación federal le señaló al DE que, tras una auditoría de campo efectuada del 7 al 11 de agosto de 2017, detectó fallas con el manejo del programa Perkins, a cargo de la Secretaría Auxiliar, específicamente en los renglones de administración, responsabilidad fiscal, aplicaciones locales, poblaciones especiales y contabilidad

“ Estas situaciones resultan en una falta de uso de fondos de manera oportuna y refleja que no se está comenzando con la implementación de proyectos tan pronto se recibe la notificación sobre la asignación de fondos ” Extracto del informe de Oficina de Auditoría

Por ejemplo, Educación federal señaló que la Secretaría Auxiliar incumplió con los requerimientos que establece el programa Perkins IV.

“Esta determinación fue hecha luego de revisar los documentos provistos por el DE y tras entrevistas a su personal. Mientras el DE proveyó un borrador de protocolo, fue incapaz de producir políticas finales, procedimientos y protocolos o informes de las escuelas que reciben fondos Perkins para asegurarse del cumplimiento con los requerimientos federales aplicables “, lee la carta enviada a Sánchez, con ponche de recibida del 15 de marzo de 2018.

Educación federal exigió al DE entregar todos los documentos y establecer y calendario para su entrega.

Otros señalamientos de Educación federal fueron por “fallar” en alcanzar los parámetros del programa ya que se redujo la cantidad de fondos que disponía el DE para estudiantes de escuelas vocacionales. Le indica que el DE tardaba, al momento de la auditoría, hasta seis meses para autorizar compras.

“El DE debe desarrollar estrategias para procesar estas reclamaciones de manera más rápida lo cual reduciría la posibilidad de que los fondos de subvenciones caduquen y deban ser devueltos al gobierno federal”, dice la monitoría federal.

También Educación federal señaló que el DE no proveyó evidencia de que ha provisto a los alumnos una educación vocacional y técnica adecuada. Sin embargo, no considera esto como un punto negativo.

Los federales sí le señalan como un incumplimiento a la Secretaría Auxiliar que no entregó los informes anuales del 2015-16, período en que Sánchez no dirigía la oficina, y, por último, le señala que la agencia no ha conducido “actividades de liderazgo” para los estudiantes.

Irregular compra de equipo

Por su parte, la evaluación interna de la OAI no menciona el nombre de Sánchez, pero abarca el período en que fue secretario auxiliar y establece que acciones del área que dirigía revelaron “deficiencias en el manejo de los fondos federales Carl D. Perkins”.

De acuerdo con la revisión del equipo auditor, a principios de 2018, solo el 76% de los fondos asignados en 2015 se habían utilizado, mientras solo el 33% de la subvención correspondiente al 2016 había sido desembolsado.

“Estas situaciones resultan en una falta de uso de fondos de manera oportuna y refleja que no se está comenzando con la implementación de proyectos tan pronto se recibe la notificación sobre la asignación de fondos”, indica el informe.

Asimismo, se detalla que la compra de 2,939 computadoras portátiles, a un costo de $1.9 millones, se realizó mediante 14 órdenes de compra emitidas “en los días previos a la fecha límite para el proceso de adquisición ya que la subvención estaba próxima a cerrar”.

Estas “laptops” se compraron sin que mediara, previamente, un estudio sobre las necesidades apremiantes para los estudiantes, el cual detallara la cantidad de alumnos por programa ni las estrategias que se usarán con el equipo, indica el informe. La compra se justificó con cartas “pro-forma”, precisó la Oficina de Auditoría Interna, firmadas por maestros o directores en las cuales se solicita la misma cantidad de computadoras por escuela.

“Esto es contrario al Reglamento 7040 que establece que el proceso de adquisición a implantarse será uno rigurosamente planificado, a base del estudio de necesidades correspondientes”, señala el informe, del cual este diario tiene copia.

Hubo violaciones adicionales a las disposiciones de dicho reglamento una vez se recibieron las computadoras, pues se delegó en maestros de escuelas y directores de programas ocupacionales la labor de “recibir, contar y emitir un documento de recibo” por el equipo adquirido para cada plantel. Esto luego provocó problemas en el Sistema de Información Financiera del Departamento de Educación (Sifde), pues se registraron más computadoras de las compradas y hubo números de serie duplicados.

“Esto es el resultado de una falta de control en el recibo y registro de computadoras por cada una de las órdenes de compra, lo que propició un retraso en el proceso de pago al suplidor (…) quedando facturas en error”, se estableció.

Ante esto, personal de la División de Propiedad no pudo corroborar la ubicación de equipo y a quien se le asignó. Personal de la Secretaría Auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica visitó las escuelas para revisar las computadoras adquiridas y hacer las correcciones en Sifde.

“Esto demuestra la falta de control sobre la propiedad que hubo durante el proceso de recibo, registro y distribución de las computadoras”, concluyó la OAI, que recomendó la implementación de sistemas de alerta temprana para velar por el uso oportuno de fondos federales, así como procedimientos para identificar las necesidades de las escuelas y el registro correcto de la propiedad comprada con fondos públicos.